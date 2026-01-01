Yopass es un servicio de código abierto para compartir secretos cifrados que te permite compartir de forma segura contraseñas, tokens y archivos sensibles sin dejarlos en hilos de correo electrónico, registros de chat o tickets de soporte. Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de ser enviados al servidor — la clave de descifrado nunca llega al servidor, por lo que ni siquiera el servidor puede leer tus secretos. Cada secreto obtiene una URL única de un solo uso que se autodestruye automáticamente después de ser vista o después de un período de vencimiento configurable.

Alojar Yopass en tu propio VPS le da a tu organización un canal privado y auditable para compartir credenciales y datos de configuración sensibles. No hay cuentas que gestionar, sin seguimiento y sin almacenamiento en texto plano — solo una interfaz limpia para intercambiar secretos de forma segura dentro de los equipos o con terceros.