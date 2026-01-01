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Servicio para compartir secretos cifrado para enviar contraseñas y datos sensibles a través de enlaces de un solo uso que se autodestruyen.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Yopass

Yopass es un servicio de código abierto para compartir secretos cifrados que te permite compartir de forma segura contraseñas, tokens y archivos sensibles sin dejarlos en hilos de correo electrónico, registros de chat o tickets de soporte. Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de ser enviados al servidor — la clave de descifrado nunca llega al servidor, por lo que ni siquiera el servidor puede leer tus secretos. Cada secreto obtiene una URL única de un solo uso que se autodestruye automáticamente después de ser vista o después de un período de vencimiento configurable.

Alojar Yopass en tu propio VPS le da a tu organización un canal privado y auditable para compartir credenciales y datos de configuración sensibles. No hay cuentas que gestionar, sin seguimiento y sin almacenamiento en texto plano — solo una interfaz limpia para intercambiar secretos de forma segura dentro de los equipos o con terceros.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Yopass

Cifrado de extremo a extremo

Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de la transmisión, garantizando que el servidor nunca tenga acceso a los datos en texto plano.

Enlaces de un solo uso

Cada secreto genera una URL única que se destruye permanentemente después de la primera visualización, evitando el reacceso no autorizado.

Vencimiento configurable

Configurá que los secretos expiren automáticamente después de horas, días o semanas, así los enlaces olvidados no pueden ser usados para recuperar datos sensibles obsoletos.

Protección con contraseña personalizada

Agregá una frase de contraseña opcional a un secreto para una capa adicional de protección más allá del propio enlace de un solo uso.

Compartir archivos

Subí y compartí archivos encriptados junto con secretos de texto, con encriptación por streaming que mantiene el contenido de los archivos privado de punta a punta.

No necesitás cuentas

Los destinatarios acceden a los secretos a través de un enlace directo sin necesidad de iniciar sesión, lo que agiliza el proceso de compartir credenciales con contratistas externos o clientes.

¿Por qué ejecutar Yopass en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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