Implementá Yopass con instalación en un clic.
Servicio para compartir secretos cifrado para enviar contraseñas y datos sensibles a través de enlaces de un solo uso que se autodestruyen.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Yopass
Yopass es un servicio de código abierto para compartir secretos cifrados que te permite compartir de forma segura contraseñas, tokens y archivos sensibles sin dejarlos en hilos de correo electrónico, registros de chat o tickets de soporte. Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de ser enviados al servidor — la clave de descifrado nunca llega al servidor, por lo que ni siquiera el servidor puede leer tus secretos. Cada secreto obtiene una URL única de un solo uso que se autodestruye automáticamente después de ser vista o después de un período de vencimiento configurable.
Alojar Yopass en tu propio VPS le da a tu organización un canal privado y auditable para compartir credenciales y datos de configuración sensibles. No hay cuentas que gestionar, sin seguimiento y sin almacenamiento en texto plano — solo una interfaz limpia para intercambiar secretos de forma segura dentro de los equipos o con terceros.
Funciones principales de Yopass
Cifrado de extremo a extremo
Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de la transmisión, garantizando que el servidor nunca tenga acceso a los datos en texto plano.
Enlaces de un solo uso
Cada secreto genera una URL única que se destruye permanentemente después de la primera visualización, evitando el reacceso no autorizado.
Vencimiento configurable
Configurá que los secretos expiren automáticamente después de horas, días o semanas, así los enlaces olvidados no pueden ser usados para recuperar datos sensibles obsoletos.
Protección con contraseña personalizada
Agregá una frase de contraseña opcional a un secreto para una capa adicional de protección más allá del propio enlace de un solo uso.
Compartir archivos
Subí y compartí archivos encriptados junto con secretos de texto, con encriptación por streaming que mantiene el contenido de los archivos privado de punta a punta.
No necesitás cuentas
Los destinatarios acceden a los secretos a través de un enlace directo sin necesidad de iniciar sesión, lo que agiliza el proceso de compartir credenciales con contratistas externos o clientes.
¿Por qué ejecutar Yopass en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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