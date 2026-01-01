Implementá LibreBooking con instalación en un clic.
Sistema de programación y reserva de recursos de código abierto para salas, equipos y activos organizacionales compartidos.
Elegí un plan VPS para LibreBooking
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LibreBooking
LibreBooking es una bifurcación de Booked Scheduler impulsada por la comunidad que convierte cualquier navegador web en un mostrador de reservas de autoservicio para salas, vehículos, equipos de laboratorio, instalaciones deportivas o cualquier otro recurso compartido. Las vistas de disponibilidad estilo calendario, las reservas recurrentes, los flujos de trabajo de aprobación y las cuotas permiten a las organizaciones reemplazar las hojas de cálculo y las bandejas de entrada compartidas con un sistema de reservas estructurado.
Alojar LibreBooking en tu propio VPS mantiene los datos de reserva, los detalles de contacto de los miembros y el historial de uso completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de calendarios SaaS de terceros. La base de datos MariaDB incluida persiste cada reserva, grupo y definición de accesorio a través de los reinicios.
Funciones principales de LibreBooking
Reservas de recursos
Reservá salas, equipos y activos compartidos a través de vistas tipo calendario con diseños de día, semana y mes.
Reservas periódicas
Agendar reservas recurrentes diarias, semanales o mensuales con detección de conflictos y controles de fecha de finalización.
Flujos de trabajo de aprobación
Requerir que las reservas sean aprobadas por los administradores de recursos antes de que entren en vigencia, con notificaciones por correo electrónico en cada paso.
Grupos y permisos
Asigná usuarios a grupos, otorgá acceso por recurso y aplicá cuotas de reserva para mantener los activos de alta demanda distribuidos equitativamente.
Accesorios y complementos
Adjuntá accesorios con cantidad limitada, como proyectores o micrófonos, a las reservas para que el inventario se mantenga sincronizado.
API REST e informes
Integrate con sistemas externos a través de la API REST y obtenga informes de utilización para la planificación de capacidad.
¿Por qué ejecutar LibreBooking en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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