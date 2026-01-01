LibreBooking es una bifurcación de Booked Scheduler impulsada por la comunidad que convierte cualquier navegador web en un mostrador de reservas de autoservicio para salas, vehículos, equipos de laboratorio, instalaciones deportivas o cualquier otro recurso compartido. Las vistas de disponibilidad estilo calendario, las reservas recurrentes, los flujos de trabajo de aprobación y las cuotas permiten a las organizaciones reemplazar las hojas de cálculo y las bandejas de entrada compartidas con un sistema de reservas estructurado.

Alojar LibreBooking en tu propio VPS mantiene los datos de reserva, los detalles de contacto de los miembros y el historial de uso completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de calendarios SaaS de terceros. La base de datos MariaDB incluida persiste cada reserva, grupo y definición de accesorio a través de los reinicios.