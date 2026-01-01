PufferPanel es un panel de gestión de servidores de juegos basado en web, gratuito y de código abierto, que te permite crear, configurar y operar servidores de juegos dedicados desde una única interfaz. Es compatible con una amplia gama de títulos de forma predeterminada — incluyendo Minecraft, Factorio, Rust, ARK y juegos con motor Source — y utiliza plantillas para que puedas iniciar nuevos tipos de servidores sin tocar la línea de comandos.

Alojar PufferPanel en tu propio VPS te da control total sobre tus servidores de juegos, datos de jugadores y configuración de mods, con roles de usuario integrados, acceso SFTP y salida de consola en vivo. Es una alternativa ligera a los paneles de control comerciales y es ideal para una comunidad de juegos con un solo VPS.