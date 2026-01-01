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Panel open-source de gestión de servidores de juegos, con una interfaz web para Minecraft, Factorio, Rust y muchos otros juegos.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con PufferPanel

PufferPanel es un panel de gestión de servidores de juegos basado en web, gratuito y de código abierto, que te permite crear, configurar y operar servidores de juegos dedicados desde una única interfaz. Es compatible con una amplia gama de títulos de forma predeterminada — incluyendo Minecraft, Factorio, Rust, ARK y juegos con motor Source — y utiliza plantillas para que puedas iniciar nuevos tipos de servidores sin tocar la línea de comandos.

Alojar PufferPanel en tu propio VPS te da control total sobre tus servidores de juegos, datos de jugadores y configuración de mods, con roles de usuario integrados, acceso SFTP y salida de consola en vivo. Es una alternativa ligera a los paneles de control comerciales y es ideal para una comunidad de juegos con un solo VPS.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de PufferPanel

Soporte multijuego

Plantillas integradas para Minecraft, Factorio, Rust, ARK, juegos con motor Source y muchos más, con la posibilidad de añadir plantillas personalizadas.

Consola basada en la web

Administrá cada servidor de juegos a través de una interfaz web limpia con salida de consola en vivo, controles de inicio/parada y estadísticas de uso de recursos en tiempo real.

Roles de usuario y permisos

Otorgá acceso con alcance limitado a amigos, moderadores o administradores para que varias personas puedan ayudar a administrar servidores sin compartir la cuenta raíz.

Acceso a archivos SFTP

El servidor SFTP integrado permite a los usuarios subir mods, mundos y archivos de configuración directamente a sus servidores de juego.

Tareas programadas

Automatizá reinicios, copias de seguridad y otras tareas recurrentes por servidor usando el programador de tareas incorporado.

OAuth2 API

La API REST protegida con OAuth2 permite que herramientas externas, bots y paneles de control se integren con tu flota de servidores de juegos.

¿Por qué ejecutar PufferPanel en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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