Implementá Memos con instalación en 1 clic.
Aplicación de notas liviana, con foco en la privacidad, y una línea de tiempo fluida para capturar ideas al instante.
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Lo que podés crear con Memos
Memos es una app de notas autoalojada construida alrededor de una línea de tiempo simple que elimina la fricción de las herramientas de notas tradicionales: sin títulos, sin carpetas, solo escribí y guardá. Soporta formato Markdown, organización por hashtags, adjuntos de imágenes, búsqueda de texto completo y acceso multiusuario desde un único contenedor liviano respaldado por SQLite.
Ejecutar Memos en tu propio VPS significa que tus notas nunca tocan un servidor de terceros, se eliminan las tarifas de suscripción y toda tu base de conocimiento capturada permanece accesible indefinidamente sin el riesgo de cierres de servicio que afectan a las plataformas comerciales de toma de notas.
Funciones principales de Memos
Captura sin esfuerzo
No se necesitan títulos ni carpetas: abrí la app, escribí tu idea y guardá en segundos sin interrumpir tu flujo de trabajo.
Soporte de Markdown
Formateá las notas con encabezados, bloques de código, listas de verificación y enlaces usando la sintaxis estándar de Markdown.
Hashtag Organización
Etiquetá notas con hashtags mientras escribís y filtrá la línea de tiempo al instante para revisar cualquier tema o proyecto.
Búsqueda de texto completo
Encontrá cualquier nota en todo tu historial en milisegundos sin navegar por jerarquías de carpetas.
Privacidad Completa
Todas las notas permanecen en tu VPS — sin análisis de publicidad, sin sincronización en la nube con terceros y sin tarifas de suscripción.
¿Por qué ejecutar Memos en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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