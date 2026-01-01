Implementá Checkmk con instalación de un clic.
Monitoreo integral de infraestructura con auto-descubrimiento, chequeos sin agente, paneles de control y alertas para servidores, redes y cargas de trabajo en la nube.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Checkmk
Checkmk es una plataforma integral de monitoreo de infraestructura y aplicaciones que combina plugins compatibles con Nagios con una interfaz web moderna, auto-descubrimiento de servicios y dashboards integrados. La Community Edition (anteriormente Raw Edition) es completamente de código abierto e incluye el motor de monitoreo completo, receptores de agentes, enrutamiento de notificaciones y funciones de informes utilizadas por decenas de miles de organizaciones para monitorear servidores, switches, hosts de virtualización y cargas de trabajo en la nube desde un único panel de control.
Alojar Checkmk en tu propio VPS mantiene cada credencial, nombre de host y métrica dentro de tu propia infraestructura. El auto-descubrimiento escanea los hosts en el primer registro y propone las verificaciones de servicio adecuadas para el sistema operativo y el software encontrados, reduciendo drásticamente el tiempo de configuración en comparación con la configuración manual de cada métrica.
Funciones principales de Checkmk
Autodescubrimiento de servicios
Agregá un host y Checkmk lo inspecciona en busca de sistema operativo, servicios, sistemas de archivos, interfaces de red y software, proponiendo automáticamente los chequeos de monitoreo adecuados.
Verificaciones con agente y sin agente
Monitoree servidores a través de agentes livianos en Linux, Windows y Unix, o use SNMP, IPMI, APIs REST y docenas de integraciones para switches, hipervisores y servicios en la nube.
Paneles y reportes
Las vistas predefinidas cubren el resumen del host, el estado de los problemas, los gráficos de rendimiento y los informes de SLA, con un editor gráfico para paneles personalizados y notificaciones.
Alertas inteligentes
Enrutamiento de notificaciones con reglas de escalamiento, horas de silencio con reconocimiento de franjas horarias, entrega multicanal y plantillas personalizables por grupo de hosts y equipo.
Monitoreo distribuido
Escalá a múltiples sitios con administración centralizada, servidores satélite remotos y replicación de configuración sincronizada a través de distintas geografías.
¿Por qué ejecutar Checkmk en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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