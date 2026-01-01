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Plataforma de conocimiento LLM de código abierto que convierte documentos en un RAG consultable, un agente de razonamiento y una wiki de automantenimiento.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con WeKnora

WeKnora es un framework de conocimiento de código abierto impulsado por LLM de Tencent que transforma documentos dispersos en activos de conocimiento consultables y con capacidad de razonamiento. Combina la respuesta a preguntas basada en RAG, un agente ReAct para el razonamiento multi-pasos, y un Modo Wiki que destila documentos brutos en una base de conocimiento markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo.

Alojar WeKnora en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, los embeddings y el historial de conversaciones completamente bajo tu control. Conectate a cualquiera de los más de veinte proveedores de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude o modelos locales de Ollama — y elegí entre múltiples backends de vectores sin enviar datos sensibles a servicios de terceros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de WeKnora

Modo Wiki

Los agentes destilan documentos en bruto en una base de conocimiento Markdown autoadministrable con un grafo de conocimiento interactivo para explorar las relaciones entre conceptos.

Agente ReAct

Un agente de razonamiento de múltiples pasos orquesta de forma autónoma la recuperación, las herramientas MCP y la búsqueda web para manejar consultas complejas que un RAG de una sola pasada no puede responder.

Análisis profundo de documentos

La extracción con reconocimiento de diseño maneja más de diez formatos, incluyendo PDF, Word, Excel, PowerPoint e imágenes escaneadas, preservando tablas, figuras y la estructura.

Soporte multi-LLM

Conectá más de veinte proveedores de LLM, incluyendo modelos de OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude y Ollama locales, sin atarte a un único proveedor ni tener que reindexar.

Recuperación de grafo de conocimiento

La integración opcional de GraphRAG y Neo4j permite el razonamiento entre documentos y consultas de relaciones más allá de lo que soporta la búsqueda vectorial plana.

Sincronización automática de integraciones

Extraé documentos directamente de Feishu, Notion y Yuque para mantener tu base de conocimientos alineada con los sistemas que tu equipo ya usa.

¿Por qué ejecutar WeKnora en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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