WeKnora es un framework de conocimiento de código abierto impulsado por LLM de Tencent que transforma documentos dispersos en activos de conocimiento consultables y con capacidad de razonamiento. Combina la respuesta a preguntas basada en RAG, un agente ReAct para el razonamiento multi-pasos, y un Modo Wiki que destila documentos brutos en una base de conocimiento markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo.

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