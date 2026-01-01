Implementá WeKnora con una instalación de 1 clic.
Plataforma de conocimiento LLM de código abierto que convierte documentos en un RAG consultable, un agente de razonamiento y una wiki de automantenimiento.
Elegí un plan VPS para WeKnora
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WeKnora
WeKnora es un framework de conocimiento de código abierto impulsado por LLM de Tencent que transforma documentos dispersos en activos de conocimiento consultables y con capacidad de razonamiento. Combina la respuesta a preguntas basada en RAG, un agente ReAct para el razonamiento multi-pasos, y un Modo Wiki que destila documentos brutos en una base de conocimiento markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo.
Alojar WeKnora en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, los embeddings y el historial de conversaciones completamente bajo tu control. Conectate a cualquiera de los más de veinte proveedores de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude o modelos locales de Ollama — y elegí entre múltiples backends de vectores sin enviar datos sensibles a servicios de terceros.
Funciones principales de WeKnora
Modo Wiki
Los agentes destilan documentos en bruto en una base de conocimiento Markdown autoadministrable con un grafo de conocimiento interactivo para explorar las relaciones entre conceptos.
Agente ReAct
Un agente de razonamiento de múltiples pasos orquesta de forma autónoma la recuperación, las herramientas MCP y la búsqueda web para manejar consultas complejas que un RAG de una sola pasada no puede responder.
Análisis profundo de documentos
La extracción con reconocimiento de diseño maneja más de diez formatos, incluyendo PDF, Word, Excel, PowerPoint e imágenes escaneadas, preservando tablas, figuras y la estructura.
Soporte multi-LLM
Conectá más de veinte proveedores de LLM, incluyendo modelos de OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude y Ollama locales, sin atarte a un único proveedor ni tener que reindexar.
Recuperación de grafo de conocimiento
La integración opcional de GraphRAG y Neo4j permite el razonamiento entre documentos y consultas de relaciones más allá de lo que soporta la búsqueda vectorial plana.
Sincronización automática de integraciones
Extraé documentos directamente de Feishu, Notion y Yuque para mantener tu base de conocimientos alineada con los sistemas que tu equipo ya usa.
¿Por qué ejecutar WeKnora en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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