Implementá OmniTools con instalación en un clic.
Suite de utilidades web autoalojada con más de 80 herramientas para edición de imágenes, manipulación de PDF, conversión de video y transformación de datos.
Elegí un plan VPS para OmniTools
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OmniTools
OmniTools consolida más de 80 utilidades web en una única aplicación autoalojada, reemplazando la necesidad de visitar múltiples sitios de conversión online dispersos. Edición de imágenes, unión de PDFs, recorte de videos, formateo de JSON, generación de códigos QR y mucho más están todos disponibles desde una única interfaz consistente, sin límites de tamaño de archivo ni funciones de pago premium.
Como todo el procesamiento se realiza directamente en el navegador, ningún archivo se sube al servidor. Autoalojar OmniTools significa que los documentos sensibles permanecen en tu red, tu equipo obtiene una herramienta limpia y sin anuncios, accesible desde cualquier dispositivo, y eliminás los riesgos de privacidad de los sitios web de conversión públicos.
Funciones principales de OmniTools
Procesamiento del lado del navegador
Todas las operaciones de archivo se ejecutan localmente en el navegador — nada se sube al servidor, manteniendo los documentos sensibles privados.
Herramientas de Imagen y PDF
Redimensioná, convertí y comprimí imágenes; uní, dividí y anotá PDFs sin instalar software de escritorio.
Utilidades de Video y Audio
Recortar videos, extraer pistas de audio y convertir a formato GIF directamente en el navegador.
Herramientas de datos para desarrolladores
Formatear JSON, convertir entre CSV y JSON, validar XML, y codificar o decodificar URLs en un solo lugar.
Sin anuncios ni muros de pago
El autoalojamiento ofrece una interfaz limpia y sin distracciones con más de 80 herramientas totalmente disponibles sin costo adicional.
¿Por qué ejecutar OmniTools en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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