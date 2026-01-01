Implementá pgAdmin con 1 clic.
Plataforma de administración y desarrollo de código abierto para PostgreSQL — la herramienta de gestión gráfica más popular para bases de datos Postgres.
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Lo que podés crear con pgAdmin
pgAdmin es la plataforma de administración y desarrollo de código abierto más popular y completa para PostgreSQL, mantenida por la comunidad de PostgreSQL. La edición web (pgAdmin 4) ofrece una interfaz pulida basada en navegador para gestionar uno o varios servidores de Postgres: diseño de esquemas, desarrollo de consultas con autocompletado y planes de explicación, copia de seguridad y restauración, gestión de roles y permisos, monitoreo de replicación y búsqueda de texto completo en objetos de base de datos.
Alojar pgAdmin en tu VPS les da a los DBAs y desarrolladores una consola centralizada de gestión de Postgres accesible desde cualquier lugar con un navegador, sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio. Conectá pgAdmin a cualquier instancia de Postgres accesible — contenedores locales, RDS o Cloud SQL alojados en la nube, o servidores remotos de Postgres — y gestioná todo desde una única interfaz web.
Funciones principales de pgAdmin
Gestión de múltiples servidores
Conectate y gestioná cualquier cantidad de servidores PostgreSQL desde una única interfaz web, organizados en grupos de servidores con metadatos etiquetados.
Herramienta de consulta con autocompletado
Editor SQL completo con resaltado de sintaxis, autocompletado de nombres de tablas y columnas, historial de consultas y visualización gráfica del plan EXPLAIN.
Diseñador de esquemas
Explorá y editá bases de datos, esquemas, tablas, vistas, funciones, secuencias e índices a través de un navegador de árbol con diálogos de clic para editar.
Diagramas ER
Generá diagramas interactivos de entidad-relación a partir de esquemas existentes, o diseñá nuevos esquemas visualmente antes de aplicar cambios a la base de datos.
Copia de seguridad y restauración
Ejecutá operaciones de pg_dump y pg_restore directamente desde la interfaz de usuario con opciones de formato, niveles de compresión y selección por tabla.
Gestión de roles y permisos
Crear roles visualmente, administrar membresías de grupos y otorgar o revocar permisos a nivel de objeto en bases de datos y esquemas.
¿Por qué ejecutar pgAdmin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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