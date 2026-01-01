Hasta un 69% de descuento en pgAdmin

Implementá pgAdmin con 1 clic.

Plataforma de administración y desarrollo de código abierto para PostgreSQL — la herramienta de gestión gráfica más popular para bases de datos Postgres.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Implementá pgAdmin con 1 clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
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61% off
KVM 2
ARS43.899
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
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Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
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16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
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Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con pgAdmin

pgAdmin es la plataforma de administración y desarrollo de código abierto más popular y completa para PostgreSQL, mantenida por la comunidad de PostgreSQL. La edición web (pgAdmin 4) ofrece una interfaz pulida basada en navegador para gestionar uno o varios servidores de Postgres: diseño de esquemas, desarrollo de consultas con autocompletado y planes de explicación, copia de seguridad y restauración, gestión de roles y permisos, monitoreo de replicación y búsqueda de texto completo en objetos de base de datos.

Alojar pgAdmin en tu VPS les da a los DBAs y desarrolladores una consola centralizada de gestión de Postgres accesible desde cualquier lugar con un navegador, sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio. Conectá pgAdmin a cualquier instancia de Postgres accesible — contenedores locales, RDS o Cloud SQL alojados en la nube, o servidores remotos de Postgres — y gestioná todo desde una única interfaz web.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de pgAdmin

Gestión de múltiples servidores

Conectate y gestioná cualquier cantidad de servidores PostgreSQL desde una única interfaz web, organizados en grupos de servidores con metadatos etiquetados.

Herramienta de consulta con autocompletado

Editor SQL completo con resaltado de sintaxis, autocompletado de nombres de tablas y columnas, historial de consultas y visualización gráfica del plan EXPLAIN.

Diseñador de esquemas

Explorá y editá bases de datos, esquemas, tablas, vistas, funciones, secuencias e índices a través de un navegador de árbol con diálogos de clic para editar.

Diagramas ER

Generá diagramas interactivos de entidad-relación a partir de esquemas existentes, o diseñá nuevos esquemas visualmente antes de aplicar cambios a la base de datos.

Copia de seguridad y restauración

Ejecutá operaciones de pg_dump y pg_restore directamente desde la interfaz de usuario con opciones de formato, niveles de compresión y selección por tabla.

Gestión de roles y permisos

Crear roles visualmente, administrar membresías de grupos y otorgar o revocar permisos a nivel de objeto en bases de datos y esquemas.

¿Por qué ejecutar pgAdmin en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

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