Implementá Horilla con instalación en un clic.
Plataforma de RRHH y CRM gratuita y de código abierto que cubre empleados, nómina, reclutamiento y asistencia.
Elegí un plan VPS para Horilla
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Horilla
Horilla es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos y CRM completamente de código abierto, construida sobre Django y PostgreSQL. Unifica todo el ciclo de vida del empleado —reclutamiento, incorporación, asistencia, licencias, nómina, rendimiento, mesa de ayuda y desvinculación—, junto con un CRM integrado para embudos de ventas y registros de clientes, reemplazando varias herramientas SaaS con una única pila autoalojada.
Alojar Horilla en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados, salarios y registros de clientes bajo tu control directo, sin tarifas por usuario. Conservás acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, además de la libertad de extender módulos sin depender de los planes de desarrollo de los proveedores.
Funciones principales de Horilla
Reclutamiento e incorporación
Seguí las vacantes, los procesos de selección de candidatos, las etapas de entrevista y las tareas de incorporación sin una herramienta de ATS o de incorporación separada.
Asistencia y licencias
Gestionar horarios de turnos, asistencia biométrica, derechos a licencias y flujos de aprobación en toda la fuerza laboral.
Liquidación de sueldos integrada
Configure contratos, asignaciones, deducciones y reglas impositivas, luego ejecute ciclos de liquidación de sueldos con generación de recibos de sueldo directamente dentro de Horilla.
Rendimiento y objetivos
Definí KPIs y OKRs, realizá ciclos de feedback de 360 grados y vinculá los objetivos individuales con los objetivos organizacionales.
CRM Integrado
Gestioná leads, oportunidades, cuentas de clientes y embudos de ventas junto con los datos de RRHH en una única base de datos unificada.
API REST Modular
Cada módulo incluye una API REST documentada para integrar Horilla con proveedores de nómina, sistemas de identidad y herramientas de BI.
¿Por qué ejecutar Horilla en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.