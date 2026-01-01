Implementá Koillection en un clic.
Gestor de colecciones autoalojado para organizar y catalogar cualquier tipo de colección física o digital.
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Lo que podés crear con Koillection
Koillection es una aplicación de gestión de colecciones autoalojada que te permite catalogar cualquier cosa: libros, discos de vinilo, videojuegos, estampillas, figuritas o cualquier otra colección que mantengas. A diferencia de los servicios de catalogación basados en la nube, Koillection se ejecuta completamente en tu propio servidor, manteniendo los datos de tu colección privados y bajo tu control total.
Desarrollado con Symfony y con una interfaz limpia y responsiva, Koillection soporta campos de metadatos personalizados y web scrapers, para que puedas enriquecer los ítems con la información exacta que importa para tu tipo de colección. Una API REST completa permite la integración con herramientas externas, y el soporte multilingüe cubre más de 11 idiomas de forma predeterminada.
Funciones principales de Koillection
Cualquier tipo de colección
Catalogá libros, juegos, vinilos, estampillas o cualquier otro coleccionable sin estar limitado a plantillas preestablecidas.
Campos de metadatos personalizados
Definí los campos exactos y la estructura de datos que se adapte a tu colección en lugar de adaptarte a un esquema genérico.
Soporte para extractor web
Extrae automáticamente metadatos de sitios web externos para enriquecer tus ítems con portadas, descripciones y detalles.
Acceso a la API REST
Exponga los datos de su colección a través de una API REST completa, lo que permite la integración con aplicaciones personalizadas o flujos de trabajo de automatización.
Interfaz multilenguaje
Usá Koillection en tu propio idioma — se admiten más de 11 idiomas, con inglés y francés con cobertura total.
¿Por qué ejecutar Koillection en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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