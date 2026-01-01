Implementá Collabora Online con una instalación de 1 clic.
Suite ofimática online autoalojada basada en LibreOffice que permite a los equipos coeditar documentos, hojas de cálculo y presentaciones en el navegador.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Collabora Online
Collabora Online es una suite ofimática online autoalojada basada en tecnología LibreOffice que funciona completamente en el navegador. Los equipos abren documentos de Word, Excel y PowerPoint directamente desde una aplicación de almacenamiento de archivos como Nextcloud, Seafile o Pydio Cells y los coeditan en tiempo real con cursores en vivo, comentarios, seguimiento de cambios y vistas previas instantáneas — sin necesidad de cliente de escritorio, Microsoft 365 o Google Workspace.
Alojar Collabora en tu propio VPS mantiene cada documento, hoja de cálculo y presentación en una infraestructura que vos controlás. Combinálo con una de las aplicaciones de almacenamiento de archivos de este catálogo para darle a tu equipo un reemplazo completo local para las suites ofimáticas en la nube, con compatibilidad total con formatos de archivo y sin tarifas por usuario.
Funciones principales de Collabora Online
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios editan el mismo archivo de Word, Excel o PowerPoint simultáneamente con cursores en tiempo real, comentarios y sincronización instantánea de cambios.
Compatibilidad con Microsoft Office
Abrí y guardá archivos .docx, .xlsx y .pptx sin pérdida de conversión gracias a la renderización nativa de LibreOffice de formatos OOXML.
Se integra con el almacenamiento de archivos
Se integra con Nextcloud, Seafile, Pydio Cells y otros servidores de archivos compatibles con WOPI sin necesidad de modificar el código de la aplicación anfitriona.
Control de cambios y comentarios
Revisá documentos con el modo de control de cambios, comentarios en línea, sugerencias e historial de versiones, familiar de las suites de oficina de escritorio.
Apto para móviles y tablets
La interfaz del editor optimizada para pantallas táctiles funciona en teléfonos, tablets y Chromebooks para que los colaboradores puedan editar desde cualquier dispositivo.
¿Por qué ejecutar Collabora Online en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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