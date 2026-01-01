Collabora Online es una suite ofimática online autoalojada basada en tecnología LibreOffice que funciona completamente en el navegador. Los equipos abren documentos de Word, Excel y PowerPoint directamente desde una aplicación de almacenamiento de archivos como Nextcloud, Seafile o Pydio Cells y los coeditan en tiempo real con cursores en vivo, comentarios, seguimiento de cambios y vistas previas instantáneas — sin necesidad de cliente de escritorio, Microsoft 365 o Google Workspace.

Alojar Collabora en tu propio VPS mantiene cada documento, hoja de cálculo y presentación en una infraestructura que vos controlás. Combinálo con una de las aplicaciones de almacenamiento de archivos de este catálogo para darle a tu equipo un reemplazo completo local para las suites ofimáticas en la nube, con compatibilidad total con formatos de archivo y sin tarifas por usuario.