Implementá Ever Gauzy con instalación en un clic.
Plataforma de negocios de código abierto que combina ERP, CRM, HRM, ATS y gestión de proyectos en un solo espacio de trabajo.
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Lo que podés crear con Ever Gauzy
Ever Gauzy es una plataforma de gestión empresarial de código abierto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS y gestión de proyectos en un único espacio de trabajo. Está diseñada para agencias, consultoras y equipos basados en servicios que necesitan registrar el tiempo, gestionar la nómina, ejecutar embudos de ventas y reportar sobre la rentabilidad sin tener que unir cinco suscripciones SaaS separadas.
Alojar Gauzy en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, contratos, facturas y registros de RRHH bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. La plataforma es desarrollada activamente por Ever Co., con miles de colaboradores en GitHub y una licencia de código abierto que permite el autoalojamiento comercial.
Funciones principales de Ever Gauzy
Suite ERP unificada
Los módulos de finanzas, inventario, compras y contabilidad comparten un único modelo de datos para que los informes siempre reflejen los mismos números en todos los departamentos.
CRM integrado
Hacé un seguimiento de leads, oportunidades, contactos y embudos de venta, junto con la facturación y la entrega de proyectos, sin exportar datos entre herramientas separadas.
HRM y ATS
Gestioná empleados, candidatos, licencias, contratos y todo el proceso de contratación, desde la publicación de la oferta hasta la incorporación, en un solo lugar.
Seguimiento de tiempo y hojas de horas
El seguimiento de tiempo nativo con entradas manuales y automáticas se integra directamente con la liquidación de sueldos, la facturación y los informes de rentabilidad de proyectos.
Espacios de trabajo de multitenencia
Gestioná múltiples organizaciones y equipos en una sola implementación con datos, permisos y facturación separados para cada inquilino.
API de integración abierta
Las APIs REST y GraphQL, más las integraciones de webhook con GitHub, Hubstaff, Upwork y Make.com, te permiten extender Gauzy para que se adapte a tus flujos de trabajo existentes.
¿Por qué ejecutar Ever Gauzy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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