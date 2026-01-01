Ever Gauzy es una plataforma de gestión empresarial de código abierto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS y gestión de proyectos en un único espacio de trabajo. Está diseñada para agencias, consultoras y equipos basados en servicios que necesitan registrar el tiempo, gestionar la nómina, ejecutar embudos de ventas y reportar sobre la rentabilidad sin tener que unir cinco suscripciones SaaS separadas.

Alojar Gauzy en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, contratos, facturas y registros de RRHH bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. La plataforma es desarrollada activamente por Ever Co., con miles de colaboradores en GitHub y una licencia de código abierto que permite el autoalojamiento comercial.