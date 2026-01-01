Implementá Outline con instalación de un clic.
Wiki y base de conocimientos de código abierto moderna para equipos, con colaboración en tiempo real, búsqueda potente y edición de Markdown atractiva.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Outline
Outline es una base de conocimiento rápida y colaborativa, diseñada para equipos que valoran tanto un diseño atractivo como una edición fluida en tiempo real. Construida alrededor de un editor Markdown con comandos de barra, jerarquías de documentos anidadas y organización basada en colecciones, les brinda a los equipos de ingeniería, producto y operaciones un espacio de trabajo estructurado para la documentación que es tanto funcional como visualmente atractivo. El historial de versiones, los permisos granulares y el soporte para múltiples proveedores de SSO la hacen adecuada para organizaciones de cualquier tamaño.
Alojar Outline en tu propio VPS significa que no hay restricciones de precios por usuario: miembros de equipo ilimitados a un costo de infraestructura fijo. Tu documentación y propiedad intelectual permanecen bajo tu control, sin acceso de datos de terceros, mientras que PostgreSQL y Redis se ejecutan localmente para un rendimiento óptimo sin dependencias de servicios externos.
Funciones principales de Outline
Colaboración en tiempo real
Múltiples miembros del equipo pueden editar el mismo documento simultáneamente con comentarios y sugerencias en línea, lo que hace que los sprints de documentación y los ciclos de revisión sean fluidos.
Potente Búsqueda de Texto Completo
Buscá al instante en todos los documentos y colecciones, con resultados clasificados por relevancia para que la información correcta aparezca en segundos en lugar de minutos de navegación.
Autenticación flexible
Se integra con Google, Slack, Azure AD, GitHub y proveedores OIDC personalizados, permitiendo a los equipos iniciar sesión con credenciales existentes sin tener que gestionar cuentas separadas.
Historial de versiones
Cada cambio en un documento se rastrea con visualización de diferencias y restauración completa, lo que les brinda a los equipos una red de seguridad para ediciones accidentales y un registro de auditoría para el cumplimiento.
Organización de la Colección
Organice documentos en jerarquías anidadas y colecciones con controles de uso compartido granulares públicos, de equipo o privados que se adaptan a cualquier estructura de equipo.
¿Por qué ejecutar Outline en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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