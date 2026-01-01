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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Outline

Outline es una base de conocimiento rápida y colaborativa, diseñada para equipos que valoran tanto un diseño atractivo como una edición fluida en tiempo real. Construida alrededor de un editor Markdown con comandos de barra, jerarquías de documentos anidadas y organización basada en colecciones, les brinda a los equipos de ingeniería, producto y operaciones un espacio de trabajo estructurado para la documentación que es tanto funcional como visualmente atractivo. El historial de versiones, los permisos granulares y el soporte para múltiples proveedores de SSO la hacen adecuada para organizaciones de cualquier tamaño.

Alojar Outline en tu propio VPS significa que no hay restricciones de precios por usuario: miembros de equipo ilimitados a un costo de infraestructura fijo. Tu documentación y propiedad intelectual permanecen bajo tu control, sin acceso de datos de terceros, mientras que PostgreSQL y Redis se ejecutan localmente para un rendimiento óptimo sin dependencias de servicios externos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Outline

Colaboración en tiempo real

Múltiples miembros del equipo pueden editar el mismo documento simultáneamente con comentarios y sugerencias en línea, lo que hace que los sprints de documentación y los ciclos de revisión sean fluidos.

Potente Búsqueda de Texto Completo

Buscá al instante en todos los documentos y colecciones, con resultados clasificados por relevancia para que la información correcta aparezca en segundos en lugar de minutos de navegación.

Autenticación flexible

Se integra con Google, Slack, Azure AD, GitHub y proveedores OIDC personalizados, permitiendo a los equipos iniciar sesión con credenciales existentes sin tener que gestionar cuentas separadas.

Historial de versiones

Cada cambio en un documento se rastrea con visualización de diferencias y restauración completa, lo que les brinda a los equipos una red de seguridad para ediciones accidentales y un registro de auditoría para el cumplimiento.

Organización de la Colección

Organice documentos en jerarquías anidadas y colecciones con controles de uso compartido granulares públicos, de equipo o privados que se adaptan a cualquier estructura de equipo.

¿Por qué ejecutar Outline en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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