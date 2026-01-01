Outline es una base de conocimiento rápida y colaborativa, diseñada para equipos que valoran tanto un diseño atractivo como una edición fluida en tiempo real. Construida alrededor de un editor Markdown con comandos de barra, jerarquías de documentos anidadas y organización basada en colecciones, les brinda a los equipos de ingeniería, producto y operaciones un espacio de trabajo estructurado para la documentación que es tanto funcional como visualmente atractivo. El historial de versiones, los permisos granulares y el soporte para múltiples proveedores de SSO la hacen adecuada para organizaciones de cualquier tamaño.

Alojar Outline en tu propio VPS significa que no hay restricciones de precios por usuario: miembros de equipo ilimitados a un costo de infraestructura fijo. Tu documentación y propiedad intelectual permanecen bajo tu control, sin acceso de datos de terceros, mientras que PostgreSQL y Redis se ejecutan localmente para un rendimiento óptimo sin dependencias de servicios externos.