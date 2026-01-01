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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Iceshrimp

Iceshrimp.NET es una reescritura completa del servidor fediverso Iceshrimp, cambiando la pila original de Node.js por un backend .NET moderno y un frontend Blazor WebAssembly. El resultado es una red social federada que ejecuta ActivityPub con una fracción de la memoria y el uso de CPU de los servidores de la familia Misskey, manteniéndose totalmente compatible con el fediverso en general.

Alojar Iceshrimp en tu propio VPS mantiene tu comunidad, contenido y políticas de moderación bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin dependencia de una plataforma. Una API compatible con Mastodon también permite a los usuarios mantener sus clientes móviles y web favoritos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Iceshrimp

Federación ActivityPub

Se conecta de forma nativa con Mastodon, Misskey, Pleroma y el resto del fediverso para que tus usuarios puedan seguir e interactuar a través de miles de servidores independientes.

API compatible con Mastodon

El soporte integrado para clientes populares de Mastodon como Elk, Phanpy, Ice Cubes y Tusky significa que los usuarios conservan las aplicaciones que ya les encantan.

Backend .NET Esbelto

El nuevo backend de .NET es significativamente más rápido y más eficiente en el uso de recursos que los servidores de la familia Misskey, lo que hace que los planes de VPS más pequeños sean viables para el alojamiento federado.

Vista previa pública configurable

Una vista previa pública solo HTML permite a los visitantes que no iniciaron sesión navegar por el contenido local sin exponer la aplicación cliente completa, con controles granulares sobre lo que se muestra.

Listas autorizadas de recuperación y bloqueo

El soporte integrado para la recuperación autorizada, los modos de federación de lista de bloqueo o lista de permitidos, y la validación de firma configurable, brinda a los administradores potentes herramientas de moderación.

Migración desde Iceshrimp-JS

Una ruta de actualización bien soportada significa que las instancias existentes de Iceshrimp-JS pueden migrar al nuevo backend sin perder cuentas, publicaciones o seguidores.

¿Por qué ejecutar Iceshrimp en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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