Implementá Iceshrimp en un clic.
Red social descentralizada ActivityPub construida sobre .NET, que sucede a Misskey con un backend más rápido y ligero.
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Lo que podés crear con Iceshrimp
Iceshrimp.NET es una reescritura completa del servidor fediverso Iceshrimp, cambiando la pila original de Node.js por un backend .NET moderno y un frontend Blazor WebAssembly. El resultado es una red social federada que ejecuta ActivityPub con una fracción de la memoria y el uso de CPU de los servidores de la familia Misskey, manteniéndose totalmente compatible con el fediverso en general.
Alojar Iceshrimp en tu propio VPS mantiene tu comunidad, contenido y políticas de moderación bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin dependencia de una plataforma. Una API compatible con Mastodon también permite a los usuarios mantener sus clientes móviles y web favoritos.
Funciones principales de Iceshrimp
Federación ActivityPub
Se conecta de forma nativa con Mastodon, Misskey, Pleroma y el resto del fediverso para que tus usuarios puedan seguir e interactuar a través de miles de servidores independientes.
API compatible con Mastodon
El soporte integrado para clientes populares de Mastodon como Elk, Phanpy, Ice Cubes y Tusky significa que los usuarios conservan las aplicaciones que ya les encantan.
Backend .NET Esbelto
El nuevo backend de .NET es significativamente más rápido y más eficiente en el uso de recursos que los servidores de la familia Misskey, lo que hace que los planes de VPS más pequeños sean viables para el alojamiento federado.
Vista previa pública configurable
Una vista previa pública solo HTML permite a los visitantes que no iniciaron sesión navegar por el contenido local sin exponer la aplicación cliente completa, con controles granulares sobre lo que se muestra.
Listas autorizadas de recuperación y bloqueo
El soporte integrado para la recuperación autorizada, los modos de federación de lista de bloqueo o lista de permitidos, y la validación de firma configurable, brinda a los administradores potentes herramientas de moderación.
Migración desde Iceshrimp-JS
Una ruta de actualización bien soportada significa que las instancias existentes de Iceshrimp-JS pueden migrar al nuevo backend sin perder cuentas, publicaciones o seguidores.
¿Por qué ejecutar Iceshrimp en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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