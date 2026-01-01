Iceshrimp.NET es una reescritura completa del servidor fediverso Iceshrimp, cambiando la pila original de Node.js por un backend .NET moderno y un frontend Blazor WebAssembly. El resultado es una red social federada que ejecuta ActivityPub con una fracción de la memoria y el uso de CPU de los servidores de la familia Misskey, manteniéndose totalmente compatible con el fediverso en general.

Alojar Iceshrimp en tu propio VPS mantiene tu comunidad, contenido y políticas de moderación bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin dependencia de una plataforma. Una API compatible con Mastodon también permite a los usuarios mantener sus clientes móviles y web favoritos.