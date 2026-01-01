Perplexica es un motor de respuestas de IA de código abierto que se ejecuta completamente en tu propio hardware. Busca en la web y sintetiza respuestas precisas con fuentes citadas, compatible tanto con LLM locales a través de Ollama como con proveedores de la nube como OpenAI, Claude y Groq — para que elijas el modelo que se ajuste a tus requisitos de privacidad y rendimiento.

Alojar Perplexica por tu cuenta mantiene cada consulta de búsqueda privada en tu servidor. A diferencia de los productos de búsqueda de IA basados en la nube, no hay seguimiento de uso, no hay registro de consultas por parte de terceros y no hay tarifas de suscripción — solo respuestas rápidas y citadas bajo tu control total.