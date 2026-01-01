Implementá Perplexica con instalación en 1 clic.
Motor de búsqueda de IA centrado en la privacidad que combina el conocimiento de internet con LLMs locales y entrega respuestas citadas sin rastrear tus consultas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Perplexica
Perplexica es un motor de respuestas de IA de código abierto que se ejecuta completamente en tu propio hardware. Busca en la web y sintetiza respuestas precisas con fuentes citadas, compatible tanto con LLM locales a través de Ollama como con proveedores de la nube como OpenAI, Claude y Groq — para que elijas el modelo que se ajuste a tus requisitos de privacidad y rendimiento.
Alojar Perplexica por tu cuenta mantiene cada consulta de búsqueda privada en tu servidor. A diferencia de los productos de búsqueda de IA basados en la nube, no hay seguimiento de uso, no hay registro de consultas por parte de terceros y no hay tarifas de suscripción — solo respuestas rápidas y citadas bajo tu control total.
Funciones principales de Perplexica
Respuestas con IA citadas
Cada respuesta incluye enlaces a las fuentes para que puedas verificar la información y profundizar sin confiar ciegamente en el contenido generado por IA.
Soporte de LLM local
Conectá Ollama para ejecutar modelos de código abierto completamente en tu hardware sin enviar datos a servicios externos.
Flexibilidad multiproveedor
Alterná entre OpenAI, Claude, Groq y otros proveedores de la nube desde una única interfaz para equilibrar el costo y la capacidad.
Privacidad de búsqueda completa
Todas las consultas permanecen en tu VPS — no se comparte el historial de búsqueda con redes publicitarias o plataformas de análisis que rastreen tu comportamiento.
¿Por qué ejecutar Perplexica en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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