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Motor de búsqueda de IA centrado en la privacidad que combina el conocimiento de internet con LLMs locales y entrega respuestas citadas sin rastrear tus consultas.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Perplexica

Perplexica es un motor de respuestas de IA de código abierto que se ejecuta completamente en tu propio hardware. Busca en la web y sintetiza respuestas precisas con fuentes citadas, compatible tanto con LLM locales a través de Ollama como con proveedores de la nube como OpenAI, Claude y Groq — para que elijas el modelo que se ajuste a tus requisitos de privacidad y rendimiento.

Alojar Perplexica por tu cuenta mantiene cada consulta de búsqueda privada en tu servidor. A diferencia de los productos de búsqueda de IA basados en la nube, no hay seguimiento de uso, no hay registro de consultas por parte de terceros y no hay tarifas de suscripción — solo respuestas rápidas y citadas bajo tu control total.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Perplexica

Respuestas con IA citadas

Cada respuesta incluye enlaces a las fuentes para que puedas verificar la información y profundizar sin confiar ciegamente en el contenido generado por IA.

Soporte de LLM local

Conectá Ollama para ejecutar modelos de código abierto completamente en tu hardware sin enviar datos a servicios externos.

Flexibilidad multiproveedor

Alterná entre OpenAI, Claude, Groq y otros proveedores de la nube desde una única interfaz para equilibrar el costo y la capacidad.

Privacidad de búsqueda completa

Todas las consultas permanecen en tu VPS — no se comparte el historial de búsqueda con redes publicitarias o plataformas de análisis que rastreen tu comportamiento.

¿Por qué ejecutar Perplexica en Hostinger?

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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