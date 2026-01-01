Implementá Teedy con 1 clic.
Sistema open-source de gestión de documentos con OCR y búsqueda de texto completo para organizar escaneos, PDF y archivos.
Elegí un plan VPS para Teedy
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Teedy
Teedy es un sistema de gestión documental de código abierto que transforma una pila de papeles escaneados, PDFs y archivos digitales en un archivo estructurado y con capacidad de búsqueda. Cada documento subido pasa por OCR para que su texto sea completamente buscable, y un sistema flexible de etiquetas, categorías jerárquicas y metadatos personalizados mantiene organizadas las grandes colecciones. Una interfaz web limpia y responsiva, cuentas multiusuario con permisos detallados y una API REST completa lo hacen adecuado tanto para individuos como para pequeños equipos.
Alojar Teedy en tu propio VPS mantiene la documentación sensible —contratos, facturas, registros fiscales y documentos de identidad— dentro de una infraestructura que vos controlás en lugar de una nube de terceros, mientras sigue ofreciendo OCR, búsqueda de texto completo y versionado amigable para auditorías listo para usar.
Funciones principales de Teedy
Extracción de texto OCR
Extrae texto automáticamente de imágenes escaneadas y PDFs utilizando OCR integrado, haciendo que cada documento sea completamente buscable.
Búsqueda de texto completo
Buscá en todo el archivo por contenido del documento, etiquetas o metadatos para encontrar cualquier archivo en segundos.
Etiquetas y metadatos
Organice documentos con etiquetas jerárquicas, campos de metadatos personalizados y relaciones en lugar de árboles de carpetas rígidos.
Permisos multiusuario
Crear cuentas de usuario y de grupo con listas de control de acceso de grano fino para que los equipos compartan documentos de forma segura.
API REST y automatización
Automatizá las cargas, la ingesta y las integraciones a través de una API REST completa y soporte de email a importación.
¿Por qué ejecutar Teedy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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