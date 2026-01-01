Blinko es una plataforma autoalojada que unifica la captura rápida de notas, la gestión de tareas y la búsqueda mejorada con IA en una sola aplicación. Su interfaz estilo microblogging está optimizada para plasmar ideas al instante, mientras que la compatibilidad total con Markdown, el etiquetado y la integración opcional de IA con OpenAI u Ollama mantienen esas ideas organizadas y fáciles de encontrar con el tiempo.

A diferencia de los servicios comerciales de toma de notas, autoalojar Blinko mantiene cada pensamiento, plan y nota de investigación completamente dentro de tu infraestructura — sin análisis de terceros, sin límites de almacenamiento y sin costos por consulta. Las notas pueden permanecer privadas o compartirse públicamente desde el mismo deploy.