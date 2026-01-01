Implementá Blinko en un clic.
Plataforma de notas y microblogging de código abierto con IA, que combina gestión de tareas y búsqueda inteligente.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Blinko
Blinko es una plataforma autoalojada que unifica la captura rápida de notas, la gestión de tareas y la búsqueda mejorada con IA en una sola aplicación. Su interfaz estilo microblogging está optimizada para plasmar ideas al instante, mientras que la compatibilidad total con Markdown, el etiquetado y la integración opcional de IA con OpenAI u Ollama mantienen esas ideas organizadas y fáciles de encontrar con el tiempo.
A diferencia de los servicios comerciales de toma de notas, autoalojar Blinko mantiene cada pensamiento, plan y nota de investigación completamente dentro de tu infraestructura — sin análisis de terceros, sin límites de almacenamiento y sin costos por consulta. Las notas pueden permanecer privadas o compartirse públicamente desde el mismo deploy.
Funciones principales de Blinko
Captura sin esfuerzo
La entrada estilo microblogging te permite registrar ideas en segundos sin navegar por estructuras de carpetas ni elegir plantillas primero.
Búsqueda impulsada por IA
Conectá OpenAI o un modelo local de Ollama para consultar tus notas en lenguaje natural, mostrando entradas relevantes incluso cuando no recordás palabras clave exactas.
Markdown y Soporte de Tareas
Formateá notas con Markdown completo e incrustá listas de tareas para que la misma herramienta maneje tanto las capturas rápidas como el seguimiento estructurado de proyectos.
Notas Públicas o Privadas
Elegí la visibilidad por nota, lo que te permite mantener una base de conocimientos privada mientras publicás contenido de forma selectiva como un microblog sin necesidad de una plataforma separada.
Portabilidad de Datos
Las copias de seguridad automáticas y la funcionalidad de importación/exportación garantizan que tus notas permanezcan accesibles y migrables independientemente de los cambios de plataforma.
¿Por qué ejecutar Blinko en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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