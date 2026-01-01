Implementá Peppermint con una instalación de un solo clic.
Sistema de código abierto de tickets y mesa de ayuda para gestionar solicitudes de clientes, problemas internos de IT y flujos de trabajo de equipo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Peppermint
Peppermint es una solución de tickets y mesa de ayuda de código abierto, creada como una alternativa liviana a Zendesk y Jira. Ofrece a los equipos de soporte, departamentos de TI y pequeñas empresas una cola limpia para registrar solicitudes de clientes, hacer seguimiento de problemas internos y colaborar en resoluciones sin tarifas de licencia por agente ni enviar datos de conversaciones sensibles a un proveedor SaaS externo.
Alojar Peppermint en tu propio VPS mantiene cada ticket, registro de cliente y nota interna bajo tu control. El backend de PostgreSQL incluido asegura un almacenamiento duradero del historial de tickets, mientras que un cuaderno personal de markdown con listas de tareas le da a cada agente un espacio privado para organizar su propio trabajo junto con la cola compartida.
Funciones principales de Peppermint
Editor de tickets Markdown
Redactá tickets y respuestas en un editor de markdown enriquecido con archivos adjuntos para que las conversaciones conserven el formato, los bloques de código y las capturas de pantalla.
Cuadernos personales
Cada agente tiene un cuaderno privado basado en markdown con listas de tareas para hacer seguimiento del trabajo individual junto con la cola de tickets compartida.
Historial del cliente
Cada interacción con un cliente se registra en su perfil, lo que les da a los agentes el contexto completo de solicitudes anteriores antes de responder a una nueva.
Acceso basado en roles
Los permisos de rol granulares permiten a los administradores controlar qué agentes pueden ver, comentar o resolver categorías de tickets específicas.
Integración de API REST
Una API REST documentada te permite enviar tickets desde herramientas de monitoreo, sincronizar datos con CRMs o crear paneles personalizados sobre Peppermint.
Interfaz adaptable
La interfaz de usuario está diseñada para pantallas desde dispositivos móviles hasta 4K, para que los agentes puedan clasificar tickets desde cualquier dispositivo sin perder usabilidad.
¿Por qué ejecutar Peppermint en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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