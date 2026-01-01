Implementá Maybe con instalación de un clic.
Aplicación de código abierto para finanzas personales y gestión patrimonial que mantiene tus datos financieros completamente en tu servidor.
Elegí un plan VPS para Maybe
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Maybe
Maybe es una plataforma de código abierto total para finanzas personales y gestión de patrimonio, originalmente creada como una startup con respaldo de capital de riesgo y luego lanzada bajo AGPLv3. Consolida cuentas bancarias, portfolios de inversión, bienes raíces y pasivos en un solo panel con seguimiento del patrimonio neto, categorización de transacciones y planificación de presupuesto. La integración opcional con OpenAI añade información financiera impulsada por IA sin hacerla obligatoria.
Implementar Maybe en tu propio VPS significa que tus datos financieros sensibles nunca pasan por servidores de terceros, evitás tarifas recurrentes de SaaS y conservás capacidades completas de exportación y personalización que las plataformas comerciales restringen.
Funciones principales de Maybe
Seguimiento del Patrimonio Neto
Agregá todas las cuentas y activos en un solo panel con tendencias históricas y soporte multidivisa.
Portafolio de Inversiones
Monitoreá acciones, cripto y otras inversiones con sincronización automática de los principales brókers y actualizaciones en tiempo real.
Categorización de Transacciones
Reglas inteligentes y automatización opcional impulsada por IA clasifican los gastos para que los presupuestos se mantengan precisos sin esfuerzo manual.
Privacidad de Datos Completa
Los datos financieros residen únicamente en tu VPS — sin acceso de terceros, sin análisis de publicidad, sin tarifas de suscripción SaaS.
Perspectivas Financieras de IA
Traé tu propia clave de API de OpenAI para desbloquear asesoramiento financiero conversacional y sugerencias de categorización automatizadas.
¿Por qué ejecutar Maybe en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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