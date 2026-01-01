Maybe es una plataforma de código abierto total para finanzas personales y gestión de patrimonio, originalmente creada como una startup con respaldo de capital de riesgo y luego lanzada bajo AGPLv3. Consolida cuentas bancarias, portfolios de inversión, bienes raíces y pasivos en un solo panel con seguimiento del patrimonio neto, categorización de transacciones y planificación de presupuesto. La integración opcional con OpenAI añade información financiera impulsada por IA sin hacerla obligatoria.

Implementar Maybe en tu propio VPS significa que tus datos financieros sensibles nunca pasan por servidores de terceros, evitás tarifas recurrentes de SaaS y conservás capacidades completas de exportación y personalización que las plataformas comerciales restringen.