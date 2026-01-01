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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Wavelog

Wavelog es una aplicación moderna de registro de radioaficionados basada en la web para el seguimiento de QSOs y la gestión del progreso de premios en los programas DXCC, IOTA, SOTA y POTA. Se integra directamente con LoTW, eQSL y servicios de búsqueda de callbook, y es compatible con el control de radio CAT para el registro automatizado durante las sesiones de operación.

Alojar Wavelog en un VPS mantiene tus datos de registro privados y accesibles desde cualquier navegador o dispositivo móvil sin depender de la nube de terceros. El registro de concursos, la integración con clústeres DX, la exportación ADIF y Cabrillo, y el soporte para múltiples operadores lo convierten en una solución completa de registro de estación para radioaficionados serios.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Wavelog

Seguimiento de premios

Seguí el progreso hacia DXCC, IOTA, SOTA, POTA y otros programas importantes de premios de radioaficionados a partir de los datos de tu libro de guardia.

Sincronización de LoTW y eQSL

Subí y confirmá QSOs automáticamente con LoTW y eQSL para obtener crédito de premios electrónicos sin envío manual.

CAT radiocontrol

Conectate a tu radio a través de la interfaz CAT para completar automáticamente los campos de banda, modo y frecuencia durante la operación en vivo.

Registro de concurso

Registrá los QSOs de concurso con seguimiento de intercambios y verificación de duplicados para la operación competitiva de radioaficionados.

ADIF exportación

Exportá tu registro completo en formato ADIF o Cabrillo para usar con otros programas de registro o sistemas de envío de premios.

¿Por qué ejecutar Wavelog en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Maxim Shishkin
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