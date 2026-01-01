Implementá Wavelog en 1 clic.
Aplicación web de registro de radioaficionados para el seguimiento de QSOs, la gestión de premios y la integración con LoTW y eQSL.
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Lo que podés crear con Wavelog
Wavelog es una aplicación moderna de registro de radioaficionados basada en la web para el seguimiento de QSOs y la gestión del progreso de premios en los programas DXCC, IOTA, SOTA y POTA. Se integra directamente con LoTW, eQSL y servicios de búsqueda de callbook, y es compatible con el control de radio CAT para el registro automatizado durante las sesiones de operación.
Alojar Wavelog en un VPS mantiene tus datos de registro privados y accesibles desde cualquier navegador o dispositivo móvil sin depender de la nube de terceros. El registro de concursos, la integración con clústeres DX, la exportación ADIF y Cabrillo, y el soporte para múltiples operadores lo convierten en una solución completa de registro de estación para radioaficionados serios.
Funciones principales de Wavelog
Seguimiento de premios
Seguí el progreso hacia DXCC, IOTA, SOTA, POTA y otros programas importantes de premios de radioaficionados a partir de los datos de tu libro de guardia.
Sincronización de LoTW y eQSL
Subí y confirmá QSOs automáticamente con LoTW y eQSL para obtener crédito de premios electrónicos sin envío manual.
CAT radiocontrol
Conectate a tu radio a través de la interfaz CAT para completar automáticamente los campos de banda, modo y frecuencia durante la operación en vivo.
Registro de concurso
Registrá los QSOs de concurso con seguimiento de intercambios y verificación de duplicados para la operación competitiva de radioaficionados.
ADIF exportación
Exportá tu registro completo en formato ADIF o Cabrillo para usar con otros programas de registro o sistemas de envío de premios.
¿Por qué ejecutar Wavelog en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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