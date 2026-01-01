Wavelog es una aplicación moderna de registro de radioaficionados basada en la web para el seguimiento de QSOs y la gestión del progreso de premios en los programas DXCC, IOTA, SOTA y POTA. Se integra directamente con LoTW, eQSL y servicios de búsqueda de callbook, y es compatible con el control de radio CAT para el registro automatizado durante las sesiones de operación.

Alojar Wavelog en un VPS mantiene tus datos de registro privados y accesibles desde cualquier navegador o dispositivo móvil sin depender de la nube de terceros. El registro de concursos, la integración con clústeres DX, la exportación ADIF y Cabrillo, y el soporte para múltiples operadores lo convierten en una solución completa de registro de estación para radioaficionados serios.