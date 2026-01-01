Implementá Opengist en un clic.
Pastebin autoalojado potenciado por Git para compartir fragmentos de código con resaltado de sintaxis y un historial de versiones completo.
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Lo que podés crear con Opengist
Opengist es un pastebin autoalojado que almacena cada fragmento como un repositorio Git real. A diferencia de las herramientas de pegado respaldadas por bases de datos, cada gist es completamente clonable — los usuarios pueden subir actualizaciones, ver el historial completo de commits y colaborar a través de comandos Git estándar por HTTP o SSH. Una interfaz web limpia ofrece resaltado de sintaxis, búsqueda de texto completo y modos de visibilidad pública, privada y no listada para cada fragmento.
Alojar Opengist en tu VPS te da la propiedad total de tus fragmentos de código y pegados sin compartirlos con servicios de terceros. SQLite se usa por defecto sin necesidad de un contenedor de base de datos adicional. El primer usuario en registrarse se convierte en el administrador con acceso a la configuración de toda la instancia y a la gestión de usuarios.
Funciones principales de Opengist
Almacenamiento respaldado por Git
Cada fragmento se almacena como un repositorio Git real, proporcionando historial de versiones, diferencias y acceso de clonación HTTP o SSH desde el primer momento.
Resaltado de sintaxis
Soporta cientos de idiomas con detección automática y anulación manual para un resaltado preciso de cualquier fragmento de código o archivo de configuración.
Controles de visibilidad
Configurá los gists individuales como públicos, privados o no listados para controlar exactamente quién puede descubrir y ver tus fragmentos.
Búsqueda de texto completo
Buscá en todos los gists por contenido, nombre de archivo o lenguaje usando el índice Bleve incorporado — no se requiere un motor de búsqueda externo.
Inicio de sesión de OAuth
Iniciá sesión con GitHub, GitLab, Gitea o cualquier proveedor compatible con OIDC en lugar de gestionar una cuenta local separada.
Fragmentos incrustables
Incrustá cualquier gist en páginas externas con una etiqueta de script generada que renderiza en vivo código con resaltado de sintaxis en línea.
¿Por qué ejecutar Opengist en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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