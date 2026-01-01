Marreta es un proxy web autoalojado que busca y procesa páginas web para entregar versiones limpias y legibles, sin cookies de seguimiento, anuncios y barreras de acceso. Normaliza las URL, elimina el ruido de la salida HTML y almacena en caché los resultados localmente para que las lecturas repetidas se devuelvan al instante. Las reglas personalizadas por dominio te permiten ajustar cómo se limpian y renderizan sitios específicos.

Ejecutar Marreta en tu propio VPS significa que todo el procesamiento ocurre en una infraestructura que vos controlás — ningún servicio de lectura de terceros recibe tu historial de navegación. El resultado es una alternativa privada, rápida y autónoma a los proxies de lectura basados en la nube, sin límites de uso y sin que los datos salgan de tu servidor.