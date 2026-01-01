Implementá Marreta con una instalación de 1 clic.
Proxy de contenido web autohospedado que recupera y limpia artículos para una lectura sin distracciones y sin seguimiento.
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Lo que podés crear con Marreta
Marreta es un proxy web autoalojado que busca y procesa páginas web para entregar versiones limpias y legibles, sin cookies de seguimiento, anuncios y barreras de acceso. Normaliza las URL, elimina el ruido de la salida HTML y almacena en caché los resultados localmente para que las lecturas repetidas se devuelvan al instante. Las reglas personalizadas por dominio te permiten ajustar cómo se limpian y renderizan sitios específicos.
Ejecutar Marreta en tu propio VPS significa que todo el procesamiento ocurre en una infraestructura que vos controlás — ningún servicio de lectura de terceros recibe tu historial de navegación. El resultado es una alternativa privada, rápida y autónoma a los proxies de lectura basados en la nube, sin límites de uso y sin que los datos salgan de tu servidor.
Funciones principales de Marreta
Limpieza y Normalización de URL
Elimina parámetros de seguimiento, redireccionamientos y parámetros de consulta superfluos de las URL antes de cargarlas, generando siempre enlaces canónicos limpios.
Obtención de contenido sin cookies
Recupera páginas sin cookies ni encabezados de identificación, evitando los pop-ups de consentimiento de cookies y las barreras de acceso basadas en cookies.
Optimización HTML
Elimina anuncios, scripts, ventanas emergentes y elementos que no son de contenido para ofrecer una versión limpia y de carga rápida de la página.
Caché Inteligente
Almacena en caché las páginas procesadas localmente para que las visitas repetidas regresen inmediatamente sin volver a buscar o volver a procesar la página de origen.
Reglas personalizadas por dominio
Aplicá la eliminación de CSS específica del sitio, la inyección de JavaScript y las reglas personalizadas de encabezado o cookies para ajustar la salida para cualquier dominio.
Acceso a la API JSON
Cada URL procesada también está disponible como una respuesta de API JSON, lo que facilita la integración de Marreta en flujos de trabajo de automatización.
¿Por qué ejecutar Marreta en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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