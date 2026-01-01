Meilisearch es un motor de búsqueda de código abierto ultra rápido, escrito en Rust, que devuelve resultados relevantes en menos de 50 ms con tolerancia a errores tipográficos integrada, filtrado facetado y clasificación personalizable, todo esto a través de una API REST simple. Funciona de entrada con valores predeterminados inteligentes, lo que facilita agregar una búsqueda potente a tiendas de e-commerce, sitios de documentación y aplicaciones SaaS.

Hostear Meilisearch en tu propio VPS te da CPU y memoria dedicadas para un rendimiento consistente de menos de 50 ms bajo carga, indexación ilimitada de documentos a un costo fijo y control total sobre la seguridad y la configuración sin depender de un servicio de búsqueda gestionado.