Implementá Meilisearch con instalación de un clic.
Motor de búsqueda de código abierto desarrollado en Rust que ofrece resultados tolerantes a errores tipográficos en menos de 50 milisegundos.
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Lo que podés crear con Meilisearch
Meilisearch es un motor de búsqueda de código abierto ultra rápido, escrito en Rust, que devuelve resultados relevantes en menos de 50 ms con tolerancia a errores tipográficos integrada, filtrado facetado y clasificación personalizable, todo esto a través de una API REST simple. Funciona de entrada con valores predeterminados inteligentes, lo que facilita agregar una búsqueda potente a tiendas de e-commerce, sitios de documentación y aplicaciones SaaS.
Hostear Meilisearch en tu propio VPS te da CPU y memoria dedicadas para un rendimiento consistente de menos de 50 ms bajo carga, indexación ilimitada de documentos a un costo fijo y control total sobre la seguridad y la configuración sin depender de un servicio de búsqueda gestionado.
Funciones principales de Meilisearch
Resultados de menos de 50ms
Motor basado en Rust devuelve resultados de búsqueda en menos de 50 milisegundos, incluso entre millones de documentos.
Tolerancia a errores tipográficos integrada
Los usuarios encuentran lo que necesitan incluso con errores de tipeo — no se requiere configuración para activar la corrección inteligente de errores de tipeo.
Filtrado facetado
Potentes filtros y facetas permiten a los usuarios refinar los resultados de búsqueda por categoría, precio, etiqueta o cualquier atributo personalizado.
API REST simple
SDKs completos para JavaScript, Python, PHP, Go y más facilitan la integración para cualquier stack.
Indexación en tiempo real
Los documentos son buscables inmediatamente después de ser agregados, sin demoras en la reconstrucción ni actualizaciones manuales del índice.
¿Por qué ejecutar Meilisearch en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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