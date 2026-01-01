Implementá SABnzbd en un clic.
Descargador automático de binarios de Usenet que pone en cola, verifica y extrae archivos NZB sin intervención manual.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SABnzbd
SABnzbd es el principal descargador de Usenet de código abierto, que automatiza todo el proceso desde el archivo NZB hasta el archivo final: descarga paralela desde múltiples servidores, verificación de integridad PAR2, reparación automática y extracción de archivos — todo sin pasos manuales. Ha sido la columna vertebral de los flujos de trabajo de automatización de medios durante más de una década.
Alojar SABnzbd en un VPS proporciona disponibilidad 24/7 para el monitoreo de RSS y las colas de descarga sin necesidad de mantener una computadora hogareña encendida. El ancho de banda del centro de datos a menudo supera las velocidades residenciales, y las descargas se guardan en el almacenamiento del VPS para su posterior transmisión o recuperación a través de Sonarr, Radarr y el ecosistema más amplio de automatización de medios.
Funciones principales de SABnzbd
Procesamiento automatizado de NZB
Maneja automáticamente todo el proceso de descarga — descarga, verifica con PAR2, repara archivos incompletos y extrae archivos sin intervención del usuario.
Soporte multi-servidor
Se conecta a múltiples proveedores de Usenet con orden de prioridad y configuración de servidores de relleno para completar las descargas a pesar de la cobertura incompleta de artículos.
Integración de Sonarr y Radarr
Funciona como el cliente de descarga para el popular stack de automatización de medios arr, permitiendo flujos de trabajo de adquisición de películas y TV totalmente automatizados.
Programación de Ancho de banda
Establezca límites de velocidad y horarios de actividad para que las descargas no compitan con otros servicios durante los períodos de mayor uso.
Monitoreo de RSS Feed
Monitorea feeds RSS de indexadores de Usenet y activa descargas automáticamente cuando se publica contenido nuevo que coincide con tus filtros.
¿Por qué ejecutar SABnzbd en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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