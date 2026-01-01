Implementá Yarn con instalación en un clic.
Pod de microblogging autoalojado y descentralizado, construido sobre el formato twtxt, sin anuncios, seguimiento ni dependencia de un proveedor.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Yarn
Yarn es una plataforma de redes sociales descentralizada y autoalojada que combina el microblogging al estilo de Twitter con el formato de feed abierto twtxt. Cada 'pod' es una instancia independiente que se federa con otros 'pods' de Yarn y con cualquier feed twtxt en la web abierta, para que los usuarios sigan a personas a través de servidores sin depender de un único proveedor. El software no recopila información personal, no muestra publicidad y no incluye análisis — el contenido y los gráficos de seguidores pertenecen enteramente al operador del 'pod'.
Ejecutar tu propio 'pod' de Yarn en un VPS mantiene las conversaciones, los medios y la identidad bajo tu propio dominio. El servidor yarnd, basado en Go, es liviano, persiste todo en una única base de datos incrustada, y soporta 'pods' tanto de un solo usuario como multiusuario con subidas de medios, conversaciones en hilos y feeds RSS/Atom completos.
Funciones principales de Yarn
Fuentes twtxt descentralizadas
Cada cuenta publica un feed twtxt portátil que cualquier pod de Yarn o cliente compatible puede seguir — sin servidores centrales ni protocolos propietarios.
Privacidad por su diseño
Sin analíticas, sin publicidad y sin seguimiento de terceros — yarnd solo recopila lo necesario para que el pod funcione.
Conversaciones en hilo
Los hilos de respuestas, las menciones y los asuntos permiten que las discusiones se mantengan legibles entre pods sin depender de líneas de tiempo centralizadas.
Soporte de medios integrado
Subí imágenes, audio y video directamente a tu pod con transcodificación ffmpeg opcional para reproducción en línea.
Pods de un solo usuario o multiusuario
Operá un pod personal para vos o abrí los registros para alojar una comunidad — el mismo binario maneja ambos modelos de despliegue.
Binario de Go liviano
El servidor yarnd se ejecuta como un único binario compilado con una base de datos bitcask incrustada, manteniendo bajo el uso de recursos en planes VPS pequeños.
¿Por qué ejecutar Yarn en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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