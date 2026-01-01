Yarn es una plataforma de redes sociales descentralizada y autoalojada que combina el microblogging al estilo de Twitter con el formato de feed abierto twtxt. Cada 'pod' es una instancia independiente que se federa con otros 'pods' de Yarn y con cualquier feed twtxt en la web abierta, para que los usuarios sigan a personas a través de servidores sin depender de un único proveedor. El software no recopila información personal, no muestra publicidad y no incluye análisis — el contenido y los gráficos de seguidores pertenecen enteramente al operador del 'pod'.

Ejecutar tu propio 'pod' de Yarn en un VPS mantiene las conversaciones, los medios y la identidad bajo tu propio dominio. El servidor yarnd, basado en Go, es liviano, persiste todo en una única base de datos incrustada, y soporta 'pods' tanto de un solo usuario como multiusuario con subidas de medios, conversaciones en hilos y feeds RSS/Atom completos.