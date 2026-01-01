Implementá ZITADEL con instalación de un clic.
Plataforma de infraestructura de identidad open source para autenticación, SSO y gestión de usuarios en todas tus apps.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ZITADEL
ZITADEL es una plataforma de gestión de identidad y acceso de código abierto y nativa de la nube que proporciona autenticación, autorización y gestión de usuarios para aplicaciones modernas. Es compatible con OIDC, OAuth 2.0, SAML y passkeys de forma nativa — lo que la convierte en una alternativa completa autoalojada a Auth0, Keycloak o AWS Cognito.
Alojar ZITADEL en tu propio VPS te da control total sobre los datos de usuario, los requisitos de cumplimiento y los flujos de autenticación, sin tarifas por usuario ni dependencia del proveedor. Su arquitectura basada en eventos garantiza un registro de auditoría completo e inmutable de todas las operaciones de identidad.
Funciones principales de ZITADEL
Single Sign-On
Centralizá la autenticación en todas tus aplicaciones con soporte para OIDC y SAML, dándoles a los usuarios un único inicio de sesión para todo lo que acceden.
Autenticación con clave de acceso
Habilitar el inicio de sesión sin contraseña con claves de acceso WebAuthn y llaves de seguridad de hardware para un acceso resistente al phishing y sin credenciales.
Multitenencia nativa
Gestioná múltiples organizaciones y aplicaciones desde una única instancia de ZITADEL con aislamiento completo entre inquilinos y branding por organización.
Registro de auditoría inmutable
La arquitectura basada en eventos registra cada operación de identidad como un evento inmutable, proporcionando registros aptos para cumplimiento para los requisitos de SOC 2 y GDPR.
Federación de identidades
Conectá Google, GitHub, Microsoft y proveedores OIDC personalizados para que los usuarios puedan iniciar sesión con sus cuentas existentes en todo tu stack.
¿Por qué ejecutar ZITADEL en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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