ZITADEL es una plataforma de gestión de identidad y acceso de código abierto y nativa de la nube que proporciona autenticación, autorización y gestión de usuarios para aplicaciones modernas. Es compatible con OIDC, OAuth 2.0, SAML y passkeys de forma nativa — lo que la convierte en una alternativa completa autoalojada a Auth0, Keycloak o AWS Cognito.

Alojar ZITADEL en tu propio VPS te da control total sobre los datos de usuario, los requisitos de cumplimiento y los flujos de autenticación, sin tarifas por usuario ni dependencia del proveedor. Su arquitectura basada en eventos garantiza un registro de auditoría completo e inmutable de todas las operaciones de identidad.