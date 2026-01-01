Implementá Maloja en un clic.
Base de datos de scrobble de música autoalojada que convierte tu historial de escucha en gráficos personales, estadísticas y perfiles al estilo Last.fm.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Maloja
Maloja es un scrobbler de música autoalojado de código abierto — pensá en un Last.fm personal — que registra cada canción que reproducís y convierte el historial en gráficos, clasificaciones de artistas principales, gráficos de pulso de tiempo y resúmenes anuales. Acepta scrobbles de clientes que ya utilizan la API de Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integraciones directas de API de reproductores como Plex, Jellyfin y Navidrome.
Alojar Maloja en tu propio VPS mantiene un registro privado y permanente de tus datos de escucha en lugar de dejarlo en una plataforma de terceros que puede cerrar, cambiar los precios o modificar cómo se exponen los datos. Combinado con el enriquecimiento de metadatos de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB, obtenés un completo panel de control de música personal que sobrevive a la rotación de proveedores.
Funciones principales de Maloja
Gráficos de escucha personales
Explorá los mejores artistas, álbumes y canciones en rangos de tiempo configurables, con clasificaciones, líneas de tendencia y comparaciones por período.
API compatible con Last.fm
Aceptá scrobbles de cualquier cliente que hable la API de Last.fm — teléfonos, reproductores de escritorio, scripts — sin escribir adaptadores personalizados.
Integraciones del reproductor
Recibí scrobbles directamente desde Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble y otros puentes creados por la comunidad.
Gráficos de tiempo estilo pulso
Visualizá con qué frecuencia escuchás artistas, álbumes o canciones específicos a lo largo de semanas, meses y años para descubrir redescubrimientos y maratones.
Enriquecimiento de metadatos
Obtené imágenes de artistas y carátulas de álbumes de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB para que tu panel de control se vea impecable desde el primer momento.
Scrobbling de Last.fm por proxy
Opcionalmente reenviá los scrobbles entrantes a Last.fm para que tu perfil público existente se siga actualizando mientras también construís un archivo privado.
¿Por qué ejecutar Maloja en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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