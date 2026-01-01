Implementá ServerStatus en un clic.
Panel de monitoreo multi-servidor liviano que consolida métricas en tiempo real de todos tus servidores en una sola vista.
Elegí un plan VPS para ServerStatus
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ServerStatus
ServerStatus es un sistema de monitoreo multiservidor de código abierto que recopila métricas de CPU, memoria, disco y red de cualquier cantidad de máquinas remotas y las presenta en un único panel web en tiempo real. Cada servidor monitoreado ejecuta un agente cliente liviano que reporta al servidor central de ServerStatus, facilitando una vista unificada de toda tu infraestructura sin necesidad de desplegar una pila de observabilidad pesada.
Alojar ServerStatus en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas y bajo tu control. El panel web se actualiza en vivo y no requiere base de datos, ni una pipeline de configuración compleja, ni dependencias externas — solo un único contenedor y un archivo de configuración que liste tus servidores.
Funciones principales de ServerStatus
Agregación multiservidor
Recopilá y mostrá métricas de servidores remotos ilimitados en un panel centralizado sin instalaciones separadas por servidor.
Panel en tiempo real
La interfaz de usuario web de actualización en tiempo real muestra la carga de CPU, el uso de memoria, el espacio en disco y el rendimiento de red para cada host monitoreado de un vistazo.
Agentes cliente livianos
Los servidores remotos ejecutan un cliente mínimo de Python o de shell que reporta métricas a través de una conexión TCP simple, con una sobrecarga de recursos casi nula.
Alertas de Watchdog
Definí reglas de alerta basadas en expresiones para condiciones de CPU, memoria y red, y enviá notificaciones a través de devoluciones de llamada de webhook configurables.
Monitoreo de sitios web y SSL
Monitoreá endpoints HTTP/HTTPS y el vencimiento de certificados SSL junto con las métricas del servidor en el mismo dashboard.
¿Por qué ejecutar ServerStatus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.