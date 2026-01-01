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Lo que podés crear con ServerStatus

ServerStatus es un sistema de monitoreo multiservidor de código abierto que recopila métricas de CPU, memoria, disco y red de cualquier cantidad de máquinas remotas y las presenta en un único panel web en tiempo real. Cada servidor monitoreado ejecuta un agente cliente liviano que reporta al servidor central de ServerStatus, facilitando una vista unificada de toda tu infraestructura sin necesidad de desplegar una pila de observabilidad pesada.

Alojar ServerStatus en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas y bajo tu control. El panel web se actualiza en vivo y no requiere base de datos, ni una pipeline de configuración compleja, ni dependencias externas — solo un único contenedor y un archivo de configuración que liste tus servidores.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ServerStatus

Agregación multiservidor

Recopilá y mostrá métricas de servidores remotos ilimitados en un panel centralizado sin instalaciones separadas por servidor.

Panel en tiempo real

La interfaz de usuario web de actualización en tiempo real muestra la carga de CPU, el uso de memoria, el espacio en disco y el rendimiento de red para cada host monitoreado de un vistazo.

Agentes cliente livianos

Los servidores remotos ejecutan un cliente mínimo de Python o de shell que reporta métricas a través de una conexión TCP simple, con una sobrecarga de recursos casi nula.

Alertas de Watchdog

Definí reglas de alerta basadas en expresiones para condiciones de CPU, memoria y red, y enviá notificaciones a través de devoluciones de llamada de webhook configurables.

Monitoreo de sitios web y SSL

Monitoreá endpoints HTTP/HTTPS y el vencimiento de certificados SSL junto con las métricas del servidor en el mismo dashboard.

¿Por qué ejecutar ServerStatus en Hostinger?

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