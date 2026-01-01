ServerStatus es un sistema de monitoreo multiservidor de código abierto que recopila métricas de CPU, memoria, disco y red de cualquier cantidad de máquinas remotas y las presenta en un único panel web en tiempo real. Cada servidor monitoreado ejecuta un agente cliente liviano que reporta al servidor central de ServerStatus, facilitando una vista unificada de toda tu infraestructura sin necesidad de desplegar una pila de observabilidad pesada.

Alojar ServerStatus en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas y bajo tu control. El panel web se actualiza en vivo y no requiere base de datos, ni una pipeline de configuración compleja, ni dependencias externas — solo un único contenedor y un archivo de configuración que liste tus servidores.