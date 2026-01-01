Implementación de estadísticas para Strava con instalación en un clic.
Panel de análisis deportivo personal autohospedado que transforma tus actividades de Strava en estadísticas detalladas, gráficos y mapas de calor.
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Lo que podés crear con Statistics for Strava
Statistics for Strava es un panel de análisis autoalojado que extrae tu historial completo de actividades de Strava y lo presenta como gráficos interactivos, mapas de calor geográficos, informes de uso de equipamiento, análisis de segmentos y resúmenes anuales — todo almacenado localmente en tu propio servidor. A diferencia de la aplicación oficial de Strava, nunca pierde datos históricos detrás de un muro de pago y te da la propiedad total de tus registros deportivos.
La configuración requiere una aplicación de la API de Strava (gratuita de crear) y un flujo de autorización OAuth único para generar un token de actualización. Una vez conectado, el demonio en segundo plano importa automáticamente nuevas actividades y mantiene tu panel actualizado. Se requiere una cuenta de Strava para usar esta aplicación.
Funciones principales de Statistics for Strava
Panel de Analítica de Actividad
Estadísticas completas con gráficos interactivos que cubren totales, tendencias, récords personales y carga de entrenamiento en todos los tipos de actividad.
Mapa de calor geográfico
Visualizá los puntos de actividad más concurridos en un mapa de calor geográfico que traza todas las rutas registradas para revelar tus zonas de entrenamiento favoritas.
Seguimiento de Equipos y Mantenimiento
Monitoreá la distancia y las horas de uso de bicicletas, zapatillas y equipamiento con programación de mantenimiento para saber cuándo el equipo necesita servicio.
Historial y esfuerzos del segmento
Explorá todos tus esfuerzos en segmentos de Strava, récords personales y tu progresión a lo largo del tiempo para cada segmento que hayas recorrido en bici o a pie.
Strava Retrospectiva
Experiencia anual de repaso del año que destaca tus mayores logros, actividades más largas y hitos de fitness del año.
Asistente de entrenamiento con IA
Análisis opcional impulsado por IA de tus datos de entrenamiento con insights y sugerencias, conectables a OpenAI, Anthropic o a un modelo local de Ollama.
¿Por qué ejecutar Statistics for Strava en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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