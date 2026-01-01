Statistics for Strava es un panel de análisis autoalojado que extrae tu historial completo de actividades de Strava y lo presenta como gráficos interactivos, mapas de calor geográficos, informes de uso de equipamiento, análisis de segmentos y resúmenes anuales — todo almacenado localmente en tu propio servidor. A diferencia de la aplicación oficial de Strava, nunca pierde datos históricos detrás de un muro de pago y te da la propiedad total de tus registros deportivos.

La configuración requiere una aplicación de la API de Strava (gratuita de crear) y un flujo de autorización OAuth único para generar un token de actualización. Una vez conectado, el demonio en segundo plano importa automáticamente nuevas actividades y mantiene tu panel actualizado. Se requiere una cuenta de Strava para usar esta aplicación.