Implementá Passbolt en un clic.
Gestor de contraseñas de código abierto para equipos, diseñado para la colaboración, con cifrado de extremo a extremo y privacidad autoalojada.
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Lo que podés crear con Passbolt
Passbolt es un gestor de contraseñas de código abierto diseñado para equipos que necesitan almacenar, compartir y auditar credenciales de forma segura. Cada contraseña se cifra de extremo a extremo usando OpenPGP antes de salir del navegador; el servidor nunca ve tus secretos en texto plano. A diferencia de los gestores de contraseñas de uso general, Passbolt está diseñado desde cero para la colaboración: podés compartir contraseñas individuales o carpetas enteras con colegas sin exponer nunca la clave subyacente.
Alojar Passbolt en tu propio VPS significa que tu base de datos de credenciales nunca toca un servidor de terceros. Vos controlás las claves de cifrado, los registros de acceso y la política de retención de datos, un requisito fundamental para equipos con obligaciones de cumplimiento como SOC 2, ISO 27001 o GDPR.
Funciones principales de Passbolt
Cifrado de extremo a extremo
Todas las contraseñas se cifran con OpenPGP en el navegador antes de ser enviadas al servidor, por lo que el host nunca tiene acceso a los secretos en texto plano.
Compartir granular
Compartí contraseñas o carpetas individuales con usuarios o grupos específicos, con controles de acceso de lectura o escritura por permiso.
Registro de auditoría completo
Cada acceso, compartir, copia y actualización se registra con una marca de tiempo y la identidad del usuario, lo que les da a los equipos de seguridad un historial completo de la actividad de las credenciales.
Extensión del navegador
Las extensiones oficiales para Chrome y Firefox autocompletan las credenciales en los sitios web correspondientes directamente desde la bóveda, sin exponer las contraseñas en el portapapeles.
REST API y CLI
Una API REST completa y una herramienta CLI oficial permiten a los equipos de DevOps integrar Passbolt en scripts de aprovisionamiento, pipelines de CI/CD y flujos de trabajo de rotación de secretos.
¿Por qué ejecutar Passbolt en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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