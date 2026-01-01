Passbolt es un gestor de contraseñas de código abierto diseñado para equipos que necesitan almacenar, compartir y auditar credenciales de forma segura. Cada contraseña se cifra de extremo a extremo usando OpenPGP antes de salir del navegador; el servidor nunca ve tus secretos en texto plano. A diferencia de los gestores de contraseñas de uso general, Passbolt está diseñado desde cero para la colaboración: podés compartir contraseñas individuales o carpetas enteras con colegas sin exponer nunca la clave subyacente.

Alojar Passbolt en tu propio VPS significa que tu base de datos de credenciales nunca toca un servidor de terceros. Vos controlás las claves de cifrado, los registros de acceso y la política de retención de datos, un requisito fundamental para equipos con obligaciones de cumplimiento como SOC 2, ISO 27001 o GDPR.