Despliegue de TaskTrove con instalación en un clic.
Gestor de tareas personal autohospedado con análisis de lenguaje natural, tareas recurrentes y vistas de Kanban y calendario.
Elegí un plan VPS para TaskTrove
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con TaskTrove
TaskTrove es una app de gestión de tareas liviana y autoalojada que almacena todos los datos como archivos JSON planos — no requiere base de datos. Analiza la entrada en lenguaje natural para fechas y horas, admite subtareas ilimitadas y patrones de tareas recurrentes, y organiza el trabajo en proyectos con etiquetas codificadas por colores. Múltiples vistas — lista, tablero Kanban y calendario — te permiten trabajar con las tareas en el diseño que mejor se adapte al momento.
A diferencia de las apps de tareas en la nube que sincronizan datos a través de servidores de terceros, TaskTrove se ejecuta completamente en tu propio VPS sin seguimiento, sin análisis de uso y sin dependencias de API externas. Los datos de las tareas se almacenan como archivos JSON legibles que se pueden respaldar, transferir o inspeccionar con cualquier editor de texto.
Funciones principales de TaskTrove
Análisis de lenguaje natural
Escribí "mañana a las 2pm" o "todos los viernes" para establecer fechas de vencimiento y programaciones recurrentes sin tocar un selector de fechas.
Vistas Kanban y de calendario
Alterná entre los diseños de lista, tablero Kanban y calendario para trabajar con tus tareas en la vista que mejor se adapte a tu enfoque actual.
Patrones de tareas periódicas
Establecé reglas de recurrencia diarias, semanales, mensuales o totalmente personalizadas para que las tareas rutinarias se reprogramen automáticamente sin necesidad de ingresarlas manualmente.
Organización del proyecto
Agrupá las tareas en proyectos con secciones, etiquetas con código de colores y subtareas ilimitadas para mantener el trabajo complejo estructurado y navegable.
Almacenamiento basado en archivos
Todas las tareas se almacenan como archivos JSON planos — fáciles de respaldar, transferir a otra instancia o leer directamente sin una herramienta de base de datos.
¿Por qué ejecutar TaskTrove en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.