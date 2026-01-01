TaskTrove es una app de gestión de tareas liviana y autoalojada que almacena todos los datos como archivos JSON planos — no requiere base de datos. Analiza la entrada en lenguaje natural para fechas y horas, admite subtareas ilimitadas y patrones de tareas recurrentes, y organiza el trabajo en proyectos con etiquetas codificadas por colores. Múltiples vistas — lista, tablero Kanban y calendario — te permiten trabajar con las tareas en el diseño que mejor se adapte al momento.

A diferencia de las apps de tareas en la nube que sincronizan datos a través de servidores de terceros, TaskTrove se ejecuta completamente en tu propio VPS sin seguimiento, sin análisis de uso y sin dependencias de API externas. Los datos de las tareas se almacenan como archivos JSON legibles que se pueden respaldar, transferir o inspeccionar con cualquier editor de texto.