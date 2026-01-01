Implementá Wanderer con instalación en un clic.
Base de datos de senderos autohospedada y gestor de rutas GPX para senderistas, ciclistas y aventureros al aire libre.
Elegí un plan VPS para Wanderer
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Wanderer
Wanderer es una base de datos de senderos y un rastreador de actividades al aire libre autoalojado para excursionistas, ciclistas, escaladores y cualquiera que explore a pie o en bicicleta. Subí tus rutas GPX, registrá cumbres y puntos de referencia, explorá perfiles de elevación y mirá todos tus senderos en un mapa interactivo — en tu propio servidor, sin suscripciones ni compartir datos con terceros.
Almacenar tus senderos de forma privada en un VPS significa que tus rutas, ubicaciones e historial de actividad permanecen bajo tu control. Wanderer se integra con los servicios de OpenStreetMap para geocodificación y enrutamiento, y su soporte multiusuario lo convierte en un práctico libro de registro compartido para clubes de senderismo, grupos de caminata o familias que exploran la naturaleza juntos.
Funciones principales de Wanderer
Gestión de pistas GPX
Subí y organizá archivos GPX desde cualquier dispositivo GPS o aplicación para armar una biblioteca personal de rutas y actividades registradas.
Mapas interactivos de senderos
Explorá todos tus senderos en un mapa interactivo basado en OpenStreetMap con filtros de distancia, elevación y tipo de actividad.
Perfiles de elevación
Consultá gráficos detallados de elevación para cada sendero para entender el ascenso, el descenso y la dificultad del terreno antes de salir.
Registros de cumbres y puntos de paso
Registrá cumbres, puntos de partida de senderos y puntos de interés a lo largo de rutas para construir una bitácora personal de actividades al aire libre con capacidad de búsqueda.
Uso compartido de rutas multiusuario
Compartí colecciones de senderos con familiares o miembros del club para que todo el grupo pueda acceder y contribuir a una biblioteca común.
¿Por qué ejecutar Wanderer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.