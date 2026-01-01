Implementá OMERO con instalación en un clic.
Plataforma de gestión de datos de imágenes de código abierto para microscopía científica con un visor web multidimensional.
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Lo que podés crear con OMERO
OMERO es la plataforma de gestión de datos del Entorno de Microscopía Abierta (Open Microscopy Environment) creada para laboratorios de investigación que trabajan con datos de bioimágenes multidimensionales. Importa imágenes de microscopía de más de 150 formatos de archivo propietarios a través de Bio-Formats, las mantiene en un repositorio consultable y las sirve a través de un visor web que maneja canales, lapso de tiempo (time-lapse) y pilas Z (Z-stacks) sin software propietario.
Alojar OMERO en tu propio VPS (servidor privado virtual) les da a los grupos de laboratorio control total sobre los datos de imágenes sin procesar, las anotaciones y los permisos de acceso, al mismo tiempo que agrupa el back-end de OMERO.server, el front-end de OMERO.web y un repositorio PostgreSQL en una única implementación.
Funciones principales de OMERO
Visualizador multidimensional
Explorá pilas Z, secuencias time-lapse y adquisiciones multicanal directamente en el navegador sin instalar software de microscopía de escritorio.
Importación de Bio-Formats
Ingresá imágenes de más de 150 formatos de microscopía propietarios y conservá los metadatos originales a través de la biblioteca Bio-Formats incluida.
Grupos y permisos
Organice a los investigadores en grupos colaborativos con permisos de solo lectura, lectura y anotación, o lectura y escritura en conjuntos de datos y proyectos compartidos.
Anotaciones y etiquetas
Adjuntá etiquetas, calificaciones, comentarios, pares clave-valor y archivos adjuntos a las imágenes para que el contexto experimental permanezca vinculado a los datos crudos.
Scripts y APIs
Automatice los pipelines de análisis a través de las APIs de Python, Java y MATLAB o ejecute OMERO.scripts del lado del servidor sobre conjuntos de datos completos.
¿Por qué ejecutar OMERO en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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