Implementá Ombi con una instalación de un solo clic.
Sistema de pedidos autoalojado para Plex, Emby y Jellyfin — los usuarios piden películas y series, vos aprobás y se completan automáticamente.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Ombi
Ombi es el sistema estándar de solicitudes autoalojado para hogares que usan Plex, Emby o Jellyfin. Los usuarios inician sesión con su cuenta de servidor multimedia existente y solicitan películas, series, álbumes de música y contenido 4K a través de una interfaz web pulcra y optimizada para móviles. Cada solicitud pasa a una cola de aprobación configurable, y luego reenvía automáticamente los elementos aprobados a Sonarr, Radarr, Lidarr o CouchPotato para su cumplimiento.
Alojar Ombi en un VPS les da a tus usuarios un embudo claro de "pedir primero" hacia tu biblioteca multimedia y te proporciona un único lugar para aprobar, denegar o manejar en lote las solicitudes entrantes, sin exponer tus paneles de administración de Arr al hogar.
Funciones principales de Ombi
Inicio de sesión de Plex, Emby y Jellyfin
Los usuarios inician sesión con sus credenciales existentes del servidor de medios, así no hay una cuenta separada para administrar y los permisos se mantienen sincronizados.
Solicitudes de películas, TV, música y 4K
Las cuotas por categoría, los límites por usuario y las reglas de aprobación te permiten personalizar lo que cada espectador puede solicitar sin supervisión manual.
Auto-cumplimiento vía Arr
Las solicitudes aprobadas fluyen directamente a Sonarr, Radarr y Lidarr a través de sus API REST para que el contenido se descargue, procese y llegue a la biblioteca automáticamente.
Solicitar notificaciones
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, correo electrónico y notificaciones push de la aplicación móvil mantienen a los administradores y usuarios sincronizados a medida que las solicitudes avanzan.
UI y aplicaciones aptas para móviles
Una UI web responsiva y pulida, más aplicaciones complementarias para iOS y Android, permiten a los miembros del hogar solicitar y seguir contenido desde cualquier dispositivo.
¿Por qué ejecutar Ombi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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