Ombi es el sistema estándar de solicitudes autoalojado para hogares que usan Plex, Emby o Jellyfin. Los usuarios inician sesión con su cuenta de servidor multimedia existente y solicitan películas, series, álbumes de música y contenido 4K a través de una interfaz web pulcra y optimizada para móviles. Cada solicitud pasa a una cola de aprobación configurable, y luego reenvía automáticamente los elementos aprobados a Sonarr, Radarr, Lidarr o CouchPotato para su cumplimiento.

Alojar Ombi en un VPS les da a tus usuarios un embudo claro de "pedir primero" hacia tu biblioteca multimedia y te proporciona un único lugar para aprobar, denegar o manejar en lote las solicitudes entrantes, sin exponer tus paneles de administración de Arr al hogar.