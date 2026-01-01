Implementá OpenHands con una instalación en un clic.
Ingeniero de software de IA autónomo de código abierto que lee, escribe y ejecuta código para completar tareas de desarrollo de principio a fin.
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Lo que podés crear con OpenHands
OpenHands es una plataforma de código abierto para ejecutar agentes de IA que completan tareas de ingeniería de software de forma autónoma. Respaldada por un entorno de ejecución en sandbox, lee y escribe archivos, ejecuta comandos de terminal, ejecuta suites de prueba, instala paquetes y navega por la web, todo sin intervención humana entre los pasos. Cada sesión se ejecuta en un contenedor aislado, por lo que el agente puede realizar operaciones arbitrarias de forma segura sin afectar a tu host VPS.
La plataforma es compatible con todos los principales proveedores de LLM a través de LiteLLM, lo que te permite configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI como backend de razonamiento. El autoalojamiento mantiene tu base de código y el historial de tareas en una infraestructura que controlas, sin tarifas por tarea más allá de lo que cobra tu proveedor de LLM.
Funciones principales de OpenHands
Ejecución de código autónoma
Lee archivos, escribe código, ejecuta comandos y prueba la salida de forma iterativa — todo dentro de un entorno aislado de contenedor (sandbox) por sesión.
Soporte multiproveedor de LLM
Traé tu propia clave de API para OpenAI, Anthropic, Google, o cualquier endpoint compatible con OpenAI a través de la integración LiteLLM incorporada.
Navegación web y búsqueda
Explorá la documentación, buscá en la web y obtené datos en tiempo real como parte de tareas de investigación e implementación de múltiples pasos.
Integración con GitHub
Autenticate con GitHub para que el agente lea repositorios, cree ramas, confirme cambios y abra solicitudes de extracción de forma autónoma.
Acceso a archivos de Workspace
Montá tu directorio de proyecto para que el agente lea y modifique tus archivos fuente reales durante cada sesión de codificación.
Persistencia de sesión
El historial de conversación y la memoria del agente persisten entre sesiones, lo que permite que el trabajo de larga duración se retome exactamente donde se dejó.
¿Por qué ejecutar OpenHands en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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