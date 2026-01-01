OpenHands es una plataforma de código abierto para ejecutar agentes de IA que completan tareas de ingeniería de software de forma autónoma. Respaldada por un entorno de ejecución en sandbox, lee y escribe archivos, ejecuta comandos de terminal, ejecuta suites de prueba, instala paquetes y navega por la web, todo sin intervención humana entre los pasos. Cada sesión se ejecuta en un contenedor aislado, por lo que el agente puede realizar operaciones arbitrarias de forma segura sin afectar a tu host VPS.

La plataforma es compatible con todos los principales proveedores de LLM a través de LiteLLM, lo que te permite configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI como backend de razonamiento. El autoalojamiento mantiene tu base de código y el historial de tareas en una infraestructura que controlas, sin tarifas por tarea más allá de lo que cobra tu proveedor de LLM.