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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con OpenHands

OpenHands es una plataforma de código abierto para ejecutar agentes de IA que completan tareas de ingeniería de software de forma autónoma. Respaldada por un entorno de ejecución en sandbox, lee y escribe archivos, ejecuta comandos de terminal, ejecuta suites de prueba, instala paquetes y navega por la web, todo sin intervención humana entre los pasos. Cada sesión se ejecuta en un contenedor aislado, por lo que el agente puede realizar operaciones arbitrarias de forma segura sin afectar a tu host VPS.

La plataforma es compatible con todos los principales proveedores de LLM a través de LiteLLM, lo que te permite configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI como backend de razonamiento. El autoalojamiento mantiene tu base de código y el historial de tareas en una infraestructura que controlas, sin tarifas por tarea más allá de lo que cobra tu proveedor de LLM.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OpenHands

Ejecución de código autónoma

Lee archivos, escribe código, ejecuta comandos y prueba la salida de forma iterativa — todo dentro de un entorno aislado de contenedor (sandbox) por sesión.

Soporte multiproveedor de LLM

Traé tu propia clave de API para OpenAI, Anthropic, Google, o cualquier endpoint compatible con OpenAI a través de la integración LiteLLM incorporada.

Navegación web y búsqueda

Explorá la documentación, buscá en la web y obtené datos en tiempo real como parte de tareas de investigación e implementación de múltiples pasos.

Integración con GitHub

Autenticate con GitHub para que el agente lea repositorios, cree ramas, confirme cambios y abra solicitudes de extracción de forma autónoma.

Acceso a archivos de Workspace

Montá tu directorio de proyecto para que el agente lea y modifique tus archivos fuente reales durante cada sesión de codificación.

Persistencia de sesión

El historial de conversación y la memoria del agente persisten entre sesiones, lo que permite que el trabajo de larga duración se retome exactamente donde se dejó.

¿Por qué ejecutar OpenHands en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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