Implementá Seerr en un clic.
Plataforma unificada de solicitudes de contenido para Jellyfin, Plex y Emby con cumplimiento automatizado a través de Sonarr y Radarr.
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Lo que podés crear con Seerr
Seerr es una plataforma de código abierto para solicitar y descubrir contenido multimedia que unifica lo mejor de Overseerr y Jellyseerr en una sola aplicación con soporte nativo para Jellyfin, Plex y Emby. Los usuarios buscan películas y series, envían solicitudes, y los administradores las aprueban a través de un panel limpio, mientras que Sonarr y Radarr se encargan de la descarga automáticamente.
Alojar Seerr por tu cuenta mantiene las credenciales del servidor multimedia y las claves API dentro de tu propia infraestructura, a la vez que les da a familiares y amigos una forma pulcra de solicitar contenido sin acceso directo a tus herramientas de automatización. La disponibilidad 24/7 del despliegue en VPS asegura que las solicitudes y notificaciones funcionen de manera confiable, sin importar si tu red doméstica está en línea.
Funciones principales de Seerr
Soporte de múltiples servidores
Funciona con Jellyfin, Plex y Emby, incluyendo inicio de sesión único, para que los usuarios inicien sesión con las mismas credenciales que usan para su servidor multimedia.
Integración de Sonarr y Radarr
Envía automáticamente las solicitudes aprobadas a Sonarr para series de TV y a Radarr para películas, completando el proceso completo desde la solicitud hasta la biblioteca.
Prevención de Duplicados
Escanea las bibliotecas de medios existentes antes de aceptar solicitudes, evitando descargas innecesarias de contenido que ya está disponible.
Permisos granulares
Los controles de acceso basados en roles y las cuotas de solicitud por usuario permiten a los administradores gestionar qué pueden solicitar los usuarios y con qué frecuencia.
Notificaciones Multicanal
Envía alertas de aprobación y disponibilidad a través de Discord, Telegram, Slack, correo electrónico y webhooks para mantener a los usuarios informados sobre sus solicitudes.
¿Por qué ejecutar Seerr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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