Seerr es una plataforma de código abierto para solicitar y descubrir contenido multimedia que unifica lo mejor de Overseerr y Jellyseerr en una sola aplicación con soporte nativo para Jellyfin, Plex y Emby. Los usuarios buscan películas y series, envían solicitudes, y los administradores las aprueban a través de un panel limpio, mientras que Sonarr y Radarr se encargan de la descarga automáticamente.

Alojar Seerr por tu cuenta mantiene las credenciales del servidor multimedia y las claves API dentro de tu propia infraestructura, a la vez que les da a familiares y amigos una forma pulcra de solicitar contenido sin acceso directo a tus herramientas de automatización. La disponibilidad 24/7 del despliegue en VPS asegura que las solicitudes y notificaciones funcionen de manera confiable, sin importar si tu red doméstica está en línea.