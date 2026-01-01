JobOps aplica principios de DevOps a la búsqueda de empleo. Busca en LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna y más de 10 portales de empleo desde una única pantalla, puntúa cada resultado según tu perfil, genera un CV adaptado al puesto y rastrea cada postulación en un solo lugar. Deliberadamente no postula automáticamente — los reclutadores pueden detectar envíos automatizados, por lo que JobOps te brinda la velocidad sin sacrificar la calidad.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tu CV, historial de búsqueda, tokens de seguimiento de Gmail y claves de proveedores de IA bajo tu control total, en lugar de dentro de un SaaS de terceros. El pipeline almacena todos los datos localmente en SQLite junto con los PDF generados, por lo que el registro completo de cada búsqueda y postulación permanece en la infraestructura que vos poseés.