Implementá JobOps con instalación en un clic.
Pipeline de búsqueda de empleo autohospedado que busca en portales, adapta CVs, evalúa la compatibilidad y rastrea cada postulación desde un único panel de control.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con JobOps
JobOps aplica principios de DevOps a la búsqueda de empleo. Busca en LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna y más de 10 portales de empleo desde una única pantalla, puntúa cada resultado según tu perfil, genera un CV adaptado al puesto y rastrea cada postulación en un solo lugar. Deliberadamente no postula automáticamente — los reclutadores pueden detectar envíos automatizados, por lo que JobOps te brinda la velocidad sin sacrificar la calidad.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tu CV, historial de búsqueda, tokens de seguimiento de Gmail y claves de proveedores de IA bajo tu control total, en lugar de dentro de un SaaS de terceros. El pipeline almacena todos los datos localmente en SQLite junto con los PDF generados, por lo que el registro completo de cada búsqueda y postulación permanece en la infraestructura que vos poseés.
Funciones principales de JobOps
Búsqueda en múltiples tableros
Rastrea más de 10 portales de empleo, incluyendo LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe y Seek, desde una única interfaz de búsqueda.
Puntuación de ajuste de IA
Calificá cada trabajo de 0 a 100 según tu perfil para que te enfoques solo en los puestos a los que vale la pena postularse en lugar de revisar cientos manualmente.
Generación de CV personalizado
Reescribí tu CV para cada puesto automáticamente, exportalo a un PDF pulido localmente o a través de una integración de Reactive Resume.
Bandeja de entrada de seguimiento de Gmail
Conectá Gmail y detectá automáticamente invitaciones a entrevistas, ofertas y rechazos para actualizar el estado de la postulación sin planillas de cálculo.
Traé tu propia IA
Conectá OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, o cualquier endpoint compatible con OpenAI como Ollama o LM Studio.
Controles de patrocinio de visa
Verificá el estado de patrocinio de visa del Reino Unido en los listados y mostrá solo los puestos que coincidan con tus requisitos de autorización de trabajo.
¿Por qué ejecutar JobOps en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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