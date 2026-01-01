Implementá Bluesky Ozone en un clic.
Servicio de moderación y etiquetado autohospedado para la red Bluesky y otras aplicaciones del Protocolo AT.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Bluesky Ozone
Bluesky Ozone es el servicio oficial de moderación y etiquetado para el Protocolo AT, la red abierta que impulsa Bluesky. Combina una interfaz de usuario web de Next.js con un servicio de backend que permite a los moderadores clasificar informes, eliminar o suspender contenido y cuentas, aplicar etiquetas y publicar esas etiquetas de nuevo en la red a través de WebSockets.
Ejecutar tu propia instancia de Ozone te convierte en un etiquetador apilable al que los usuarios de Bluesky pueden suscribirse, dando a comunidades, editores e investigadores una forma de moldear lo que ellos y sus miembros ven sin depender de un único proveedor de moderación. El autoalojamiento mantiene los informes, el historial de etiquetas y las decisiones de políticas en la infraestructura que controlas.
Funciones principales de Bluesky Ozone
Etiquetado apilable
Publicá etiquetas a las que los usuarios de Bluesky pueden adherirse, superponiendo tus vistas de moderación sobre las políticas de red predeterminadas.
Triage de informes
Revisar, escalar y gestionar los informes de moderación entrantes desde una única interfaz diseñada para equipos de moderación.
Bajas y suspensiones
Aplicar eliminaciones, suspender cuentas y revertir decisiones con un historial de auditoría completo vinculado a la identidad del moderador.
Plantillas de email
Enviar correos electrónicos de moderación con plantilla a los usuarios afectados directamente desde el panel de control para una comunicación coherente.
Reglas de etiquetas personalizadas
Creá y modificá tu propio vocabulario de etiquetas para adaptarse a comunidades de nicho, idiomas o políticas de contenido.
¿Por qué ejecutar Bluesky Ozone en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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