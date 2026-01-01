Instalá Foundry VTT en un clic.
Plataforma virtual de mesa líder para dirigir sesiones de juegos de rol de mesa en línea con mapas, hojas de personaje, automatización e integración de voz/video.
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Lo que podés crear con Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop es la plataforma líder comercial pero autoalojada para ejecutar juegos de rol de mesa en línea. Construida sobre un motor JavaScript modular con un profundo soporte para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu y docenas de otros sistemas a través de módulos de la comunidad, ofrece iluminación dinámica de nivel profesional, línea de visión, fichas animadas, automatización de tiradas de dados y un extenso lenguaje de macros para mecánicas de juego personalizadas.
Alojar Foundry en tu VPS mantiene cada campaña, hoja de personaje y mapa de batalla bajo tu control directo — sin tarifas SaaS por sesión, sin costos mensuales de la nube y sin acceso de terceros a los datos de juego de tus jugadores. Se requiere una licencia paga de Foundry y se compra una sola vez en foundryvtt.com.
Funciones principales de Foundry VTT
Iluminación dinámica y visión
La niebla de guerra basada en casillas, los cálculos de línea de visión, las fuentes de luz dinámicas y la visión por ficha brindan a los jugadores una experiencia de exploración de mazmorras con calidad cinematográfica.
Mercado de sistemas y módulos
Soporte nativo para D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu y más de 100 sistemas adicionales a través de módulos de la comunidad y paquetes de contenido.
Automatización de dados
Tirador de dados integrado con integración de chat, analizador de fórmulas y reglas por sistema que automatizan las tiradas de ataque, el daño, las tiradas de salvación y los chequeos de habilidad.
Chat de voz y video
Los canales opcionales de voz y video WebRTC funcionan directamente en Foundry para que los grupos no necesiten Discord, Zoom u otras herramientas externas.
Macros y JavaScript
Un sistema completo de macros con acceso JavaScript al estado del juego permite a los directores de juego automatizar mecánicas complejas, crear botones personalizados y generar escenas dinámicas.
Campañas persistentes
Mundos, personajes, diarios, escenas y datos de jugadores persisten entre sesiones y sobreviven a las actualizaciones del contenedor a través de un único volumen con nombre.
¿Por qué ejecutar Foundry VTT en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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