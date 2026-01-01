Implementá GeoServer en 1 clic.
Servidor geoespacial de código abierto que publica mapas y datos espaciales a través de estándares OGC como WMS, WFS y WCS.
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Lo que podés crear con GeoServer
GeoServer es un servidor Java de código abierto que te permite publicar, compartir y editar datos geoespaciales utilizando estándares OGC abiertos. Lee fuentes vectoriales y ráster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF y docenas de otros formatos, y luego los expone a través de puntos finales de Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service y Web Processing Service que cualquier cliente GIS o biblioteca de mapas web puede consumir.
Alojar GeoServer en tu propio VPS mantiene los conjuntos de datos propietarios, estilos de capa y reglas de acceso dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas por capa y sin límites de carga. Una consola de administración basada en navegador te permite agregar almacenes, configurar capas y ajustar el almacenamiento en caché sin tocar XML, mientras que el directorio de datos persistente sobrevive a los reinicios y actualizaciones del contenedor.
Funciones principales de GeoServer
Soporte para estándares OGC
Ofrece puntos finales de WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS y OGC API para que cualquier cliente GIS o de mapeo web compatible con estándares pueda conectarse sin adaptadores personalizados.
Muchas fuentes de datos
Lee PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, y otros formatos vectoriales y ráster desde un único servidor.
Estilo de mapa personalizado
Estilizá capas con reglas SLD o CSS, previsualizalas en vivo en la consola de administración, y reutilizá los mismos estilos en mapas y cachés de mosaicos.
Caching de mosaicos integrado
GeoWebCache integrado pre-renderiza y sirve mosaicos de mapas, para que las capas WMS pesadas se mantengan rápidas bajo carga sin un servicio de caché adicional.
Consola de administración del navegador
Configure espacios de trabajo, almacenes de datos, capas y reglas de acceso desde una interfaz web sin editar XML ni reiniciar el servidor.
Acceso seguro a la capa
Las reglas de seguridad por capa y por servicio con autenticación basada en roles mantienen los conjuntos de datos sensibles restringidos a los usuarios y clientes correctos.
¿Por qué ejecutar GeoServer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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