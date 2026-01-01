Hasta un 69% de descuento en GeoServer

Implementá GeoServer en 1 clic.

Servidor geoespacial de código abierto que publica mapas y datos espaciales a través de estándares OGC como WMS, WFS y WCS.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Implementá GeoServer en 1 clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con GeoServer

GeoServer es un servidor Java de código abierto que te permite publicar, compartir y editar datos geoespaciales utilizando estándares OGC abiertos. Lee fuentes vectoriales y ráster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF y docenas de otros formatos, y luego los expone a través de puntos finales de Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service y Web Processing Service que cualquier cliente GIS o biblioteca de mapas web puede consumir.

Alojar GeoServer en tu propio VPS mantiene los conjuntos de datos propietarios, estilos de capa y reglas de acceso dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas por capa y sin límites de carga. Una consola de administración basada en navegador te permite agregar almacenes, configurar capas y ajustar el almacenamiento en caché sin tocar XML, mientras que el directorio de datos persistente sobrevive a los reinicios y actualizaciones del contenedor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de GeoServer

Soporte para estándares OGC

Ofrece puntos finales de WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS y OGC API para que cualquier cliente GIS o de mapeo web compatible con estándares pueda conectarse sin adaptadores personalizados.

Muchas fuentes de datos

Lee PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, y otros formatos vectoriales y ráster desde un único servidor.

Estilo de mapa personalizado

Estilizá capas con reglas SLD o CSS, previsualizalas en vivo en la consola de administración, y reutilizá los mismos estilos en mapas y cachés de mosaicos.

Caching de mosaicos integrado

GeoWebCache integrado pre-renderiza y sirve mosaicos de mapas, para que las capas WMS pesadas se mantengan rápidas bajo carga sin un servicio de caché adicional.

Consola de administración del navegador

Configure espacios de trabajo, almacenes de datos, capas y reglas de acceso desde una interfaz web sin editar XML ni reiniciar el servidor.

Acceso seguro a la capa

Las reglas de seguridad por capa y por servicio con autenticación basada en roles mantienen los conjuntos de datos sensibles restringidos a los usuarios y clientes correctos.

¿Por qué ejecutar GeoServer en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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