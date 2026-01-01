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Lo que podés crear con Scoold

Scoold es una plataforma de preguntas y respuestas y de intercambio de conocimientos de código abierto, inspirada en Stack Overflow, diseñada específicamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de JAR único se combina con el backend de Para, que maneja la autenticación, la búsqueda y la persistencia, y se incluye en este despliegue con un almacén H2 embebido listo para usar en el primer arranque.

Alojar Scoold por tu cuenta mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en tu propio VPS en lugar de un servicio de preguntas y respuestas SaaS de terceros. No hay tarifas por usuario, no hay dependencia de proveedor en tu base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 te permite ajustar las reglas de votación, los badges, los espacios y los proveedores de autenticación para que coincidan con la forma en que tu equipo realmente trabaja.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Scoold

Flujo de trabajo de Stack Overflow

Votación, respuestas aceptadas, reputación, insignias y etiquetas les dan a los colaboradores el mismo flujo familiar de preguntas y respuestas que el Stack Overflow público, sin curva de aprendizaje para los nuevos miembros del equipo.

Espacios para equipos

Agrupe preguntas y usuarios en Espacios aislados para que ingeniería, soporte y RRHH puedan compartir una única instalación de Scoold sin que sus contenidos se mezclen entre sí.

Backend de Para incluido

El servidor de aplicaciones Para se implementa junto con Scoold y se inicializa automáticamente en el primer arranque, por lo que la autenticación, la búsqueda y el almacenamiento funcionan de inmediato sin necesidad de una configuración separada.

Inicio de sesión social y LDAP

Iniciá sesión con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, o correo electrónico y contraseña — elegí los proveedores de identidad que tu organización ya usa sin escribir código de autenticación personalizado.

Bloques de Markdown y código

El markdown estilo GitHub con bloques de código resaltados sintácticamente, tablas, listas de tareas y emojis, hace que Scoold sea una opción natural para los equipos de ingeniería que documentan problemas y soluciones técnicas.

REST API y webhooks

Una interfaz REST OpenAPI 3.0 y webhooks firmados te permiten programar informes, importar contenido Q&A heredado y conectar Scoold a un chat, Zapier o tu propia automatización.

¿Por qué ejecutar Scoold en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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