Implementá Scoold en un clic.
Plataforma de preguntas y respuestas autohospedada, estilo Stack Overflow, para equipos, aulas y para compartir conocimiento interno.
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Lo que podés crear con Scoold
Scoold es una plataforma de preguntas y respuestas y de intercambio de conocimientos de código abierto, inspirada en Stack Overflow, diseñada específicamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de JAR único se combina con el backend de Para, que maneja la autenticación, la búsqueda y la persistencia, y se incluye en este despliegue con un almacén H2 embebido listo para usar en el primer arranque.
Alojar Scoold por tu cuenta mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en tu propio VPS en lugar de un servicio de preguntas y respuestas SaaS de terceros. No hay tarifas por usuario, no hay dependencia de proveedor en tu base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 te permite ajustar las reglas de votación, los badges, los espacios y los proveedores de autenticación para que coincidan con la forma en que tu equipo realmente trabaja.
Funciones principales de Scoold
Flujo de trabajo de Stack Overflow
Votación, respuestas aceptadas, reputación, insignias y etiquetas les dan a los colaboradores el mismo flujo familiar de preguntas y respuestas que el Stack Overflow público, sin curva de aprendizaje para los nuevos miembros del equipo.
Espacios para equipos
Agrupe preguntas y usuarios en Espacios aislados para que ingeniería, soporte y RRHH puedan compartir una única instalación de Scoold sin que sus contenidos se mezclen entre sí.
Backend de Para incluido
El servidor de aplicaciones Para se implementa junto con Scoold y se inicializa automáticamente en el primer arranque, por lo que la autenticación, la búsqueda y el almacenamiento funcionan de inmediato sin necesidad de una configuración separada.
Inicio de sesión social y LDAP
Iniciá sesión con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, o correo electrónico y contraseña — elegí los proveedores de identidad que tu organización ya usa sin escribir código de autenticación personalizado.
Bloques de Markdown y código
El markdown estilo GitHub con bloques de código resaltados sintácticamente, tablas, listas de tareas y emojis, hace que Scoold sea una opción natural para los equipos de ingeniería que documentan problemas y soluciones técnicas.
REST API y webhooks
Una interfaz REST OpenAPI 3.0 y webhooks firmados te permiten programar informes, importar contenido Q&A heredado y conectar Scoold a un chat, Zapier o tu propia automatización.
¿Por qué ejecutar Scoold en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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