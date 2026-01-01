Scoold es una plataforma de preguntas y respuestas y de intercambio de conocimientos de código abierto, inspirada en Stack Overflow, diseñada específicamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de JAR único se combina con el backend de Para, que maneja la autenticación, la búsqueda y la persistencia, y se incluye en este despliegue con un almacén H2 embebido listo para usar en el primer arranque.

Alojar Scoold por tu cuenta mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en tu propio VPS en lugar de un servicio de preguntas y respuestas SaaS de terceros. No hay tarifas por usuario, no hay dependencia de proveedor en tu base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 te permite ajustar las reglas de votación, los badges, los espacios y los proveedores de autenticación para que coincidan con la forma en que tu equipo realmente trabaja.