Implementá Koffan con instalación en un clic.
Aplicación de lista de compras ultraligera y autoalojada para parejas y familias con sincronización en tiempo real, modo sin conexión e instalación PWA.
Elegí un plan VPS para Koffan
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Koffan
Koffan is a self-hosted shopping list web application built for couples, families, and shared households. It syncs in real time between phones, tablets, and desktops over WebSockets, works offline as a Progressive Web App, and organizes products into custom sections with fuzzy auto-complete drawn from your own purchase history.
Self-hosting Koffan on a VPS keeps the household grocery list on infrastructure you control instead of a shopping SaaS. Written in Go with an embedded SQLite database, it runs in roughly 2.5 MB of RAM with a 16 MB disk footprint, ships with translations for thirteen languages, includes brute-force login protection, and exposes an optional REST API for automations, migrations, and integrations.
Funciones principales de Koffan
Sincronización en tiempo real
Las actualizaciones en vivo respaldadas por WebSocket mantienen a cada miembro del hogar en la misma lista a medida que se agregan, marcan o editan los ítems.
PWA sin conexión
Instalá en la pantalla de inicio de tu teléfono y seguí agregando o tachando ítems sin conexión — los cambios se sincronizan cuando volvés a estar online.
Múltiples listas
Creá listas separadas por tienda o propósito con íconos personalizados, y reutilizá secciones de productos como Lácteos, Verduras o Limpieza.
Huella ultraligera
Escrito en Go con un backend SQLite — alrededor de 16 MB en disco y 2.5 MB de RAM, ideal incluso para el plan de VPS más pequeño.
Autocompletado inteligente
La búsqueda difusa sugiere productos de tu historial de compras anterior y recuerda a qué sección pertenece cada artículo.
Acceso a la API REST
El token de API opcional desbloquea el acceso programático para automatizaciones, integraciones y migración de listas entre instancias.
¿Por qué ejecutar Koffan en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web