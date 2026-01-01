Implementá Annif en un clic.
Kit de herramientas multilingüe para la indización temática automatizada para bibliotecas, archivos, museos y flujos de trabajo de investigación.
Elegí un plan VPS para Annif
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Annif
Annif es un kit de herramientas de código abierto de la Biblioteca Nacional de Finlandia que asigna términos temáticos a los documentos de forma automática. Combina backends léxicos, estadísticos y de aprendizaje automático, incluyendo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y modelos de conjunto, para que los catalogadores puedan elegir o combinar los algoritmos que mejor se adapten a cada colección e idioma.
Alojar Annif en tu propio VPS mantiene los corpus de entrenamiento, vocabularios controlados y metadatos bibliográficos bajo tu control total, en lugar de enviarlos a un servicio de indexación de terceros. El contenedor expone una API REST y una interfaz de usuario basada en navegador para probar proyectos, por lo que integrar Annif en los flujos de trabajo de catalogación existentes o construir clientes personalizados solo requiere llamadas HTTP.
Funciones principales de Annif
Múltiples backends de indexación
Elija entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y stwfsapy, o combínelos en conjuntos ajustados para cada idioma y colección.
Soporte multilingüe
Analizadores configurables manejan finlandés, sueco, inglés, alemán y otros idiomas a través de stemmers de Snowball, Voikko y pipelines de spaCy.
API REST y UI web
La interfaz de usuario de navegador integrada te permite experimentar con proyectos, mientras que el endpoint REST documentado con OpenAPI conecta Annif a herramientas de catalogación existentes.
Vocabularios controlados
Cargar vocabularios SKOS, TSV o CSV como YSO, LCSH o su propio tesauro para que las sugerencias se mantengan alineadas con los archivos de autoridad.
CLI para entrenamiento y evaluación
Gestioná proyectos, entrená modelos y compará la precisión y la exhaustividad contra corpus de referencia con una interfaz de línea de comandos programable.
¿Por qué ejecutar Annif en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.