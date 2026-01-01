Annif es un kit de herramientas de código abierto de la Biblioteca Nacional de Finlandia que asigna términos temáticos a los documentos de forma automática. Combina backends léxicos, estadísticos y de aprendizaje automático, incluyendo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y modelos de conjunto, para que los catalogadores puedan elegir o combinar los algoritmos que mejor se adapten a cada colección e idioma.

Alojar Annif en tu propio VPS mantiene los corpus de entrenamiento, vocabularios controlados y metadatos bibliográficos bajo tu control total, en lugar de enviarlos a un servicio de indexación de terceros. El contenedor expone una API REST y una interfaz de usuario basada en navegador para probar proyectos, por lo que integrar Annif en los flujos de trabajo de catalogación existentes o construir clientes personalizados solo requiere llamadas HTTP.