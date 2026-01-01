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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

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Lo que podés crear con TeslaMate

TeslaMate es un registrador de datos de código abierto para dueños de Tesla que se conecta a la API de Tesla, consulta continuamente la telemetría de tu auto y almacena cada viaje, carga, actualización de software y evento de inactividad en una base de datos PostgreSQL. Construido alrededor de una aplicación web Phoenix limpia y una instancia dedicada de Grafana con dos docenas de paneles preconstruidos, te brinda información histórica sobre la eficiencia, la degradación de la batería, los costos de carga y los hábitos de manejo que la aplicación de Tesla no expone.

Alojar TeslaMate en tu VPS mantiene privados cada kilómetro de datos de manejo — ningún servicio de análisis de terceros ingiere las ubicaciones de tus viajes, el historial de carga o los patrones de activación. El PostgreSQL, Grafana y el broker MQTT incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, y te conectás a TeslaMate una vez con tu cuenta de Tesla para empezar a recolectar datos.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de TeslaMate

Registro de conducción y carga

El sondeo continuo registra cada viaje, sesión de carga, actualización de software y evento de estacionamiento con marcas de tiempo de inicio y fin precisas y ubicaciones.

Paneles de Grafana prediseñados

Veinticuatro paneles visualizan la eficiencia, la autonomía, los costos de carga, el desgaste de los neumáticos y la degradación de la batería directamente — no se requiere configuración de Grafana.

Resolución de viaje y dirección

La geocodificación inversa convierte las coordenadas GPS sin procesar en direcciones con nombre para que el historial de viajes te muestre nombres de lugares reales, no coordenadas.

Seguimiento del estado de la batería

Los gráficos de degradación de la batería a largo plazo y la pérdida de capacidad proyectada te ayudan a tomar decisiones informadas sobre reemplazos o reclamos de garantía.

Informes de costos de carga

Configurá las tarifas por ubicación para calcular los costos exactos de carga por sesión, estimaciones de facturas mensuales y ahorros en comparación con la nafta.

Integración MQTT

El estado del auto en vivo publicado a través de MQTT se integra con Home Assistant, openHAB, o cualquier plataforma de automatización del hogar que utilice MQTT.

¿Por qué ejecutar TeslaMate en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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