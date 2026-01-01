Implementá TeslaMate en un clic.
Registrador de datos autoalojado para tu Tesla que registra cada viaje, carga y estadísticas de trayecto con hermosos paneles de control de Grafana.
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Lo que podés crear con TeslaMate
TeslaMate es un registrador de datos de código abierto para dueños de Tesla que se conecta a la API de Tesla, consulta continuamente la telemetría de tu auto y almacena cada viaje, carga, actualización de software y evento de inactividad en una base de datos PostgreSQL. Construido alrededor de una aplicación web Phoenix limpia y una instancia dedicada de Grafana con dos docenas de paneles preconstruidos, te brinda información histórica sobre la eficiencia, la degradación de la batería, los costos de carga y los hábitos de manejo que la aplicación de Tesla no expone.
Alojar TeslaMate en tu VPS mantiene privados cada kilómetro de datos de manejo — ningún servicio de análisis de terceros ingiere las ubicaciones de tus viajes, el historial de carga o los patrones de activación. El PostgreSQL, Grafana y el broker MQTT incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, y te conectás a TeslaMate una vez con tu cuenta de Tesla para empezar a recolectar datos.
Funciones principales de TeslaMate
Registro de conducción y carga
El sondeo continuo registra cada viaje, sesión de carga, actualización de software y evento de estacionamiento con marcas de tiempo de inicio y fin precisas y ubicaciones.
Paneles de Grafana prediseñados
Veinticuatro paneles visualizan la eficiencia, la autonomía, los costos de carga, el desgaste de los neumáticos y la degradación de la batería directamente — no se requiere configuración de Grafana.
Resolución de viaje y dirección
La geocodificación inversa convierte las coordenadas GPS sin procesar en direcciones con nombre para que el historial de viajes te muestre nombres de lugares reales, no coordenadas.
Seguimiento del estado de la batería
Los gráficos de degradación de la batería a largo plazo y la pérdida de capacidad proyectada te ayudan a tomar decisiones informadas sobre reemplazos o reclamos de garantía.
Informes de costos de carga
Configurá las tarifas por ubicación para calcular los costos exactos de carga por sesión, estimaciones de facturas mensuales y ahorros en comparación con la nafta.
Integración MQTT
El estado del auto en vivo publicado a través de MQTT se integra con Home Assistant, openHAB, o cualquier plataforma de automatización del hogar que utilice MQTT.
¿Por qué ejecutar TeslaMate en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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