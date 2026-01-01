Implementá ThingsBoard con un clic.
Plataforma IoT de código abierto para la gestión de dispositivos, la recolección de telemetría en tiempo real y la visualización de paneles personalizados.
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Lo que podés crear con ThingsBoard
ThingsBoard es una plataforma IoT de código abierto que gestiona el ciclo de vida completo de las implementaciones de dispositivos conectados, desde el aprovisionamiento de dispositivos y la gestión de credenciales hasta la ingesta de telemetría en tiempo real, el procesamiento de eventos complejos y la visualización de paneles personalizados. Soporta los protocolos MQTT, HTTP y CoAP de forma nativa, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier microcontrolador, sensor industrial o gateway.
Alojar ThingsBoard en tu propio VPS significa que los datos de tus dispositivos nunca salen de tu infraestructura, algo fundamental para implementaciones industriales, médicas y de edificios inteligentes sujetas a requisitos de soberanía de datos. Con soporte multi-inquilino, una única instancia de ThingsBoard puede servir entornos aislados para diferentes equipos, clientes o proyectos.
Funciones principales de ThingsBoard
Paneles de control en tiempo real
Creá paneles personalizados con docenas de tipos de widgets — gráficos, medidores, mapas y tablas — que se actualizan en vivo a medida que los dispositivos envían telemetría.
Motor de Reglas Visual
Procese datos de dispositivos con un editor de cadenas de reglas de arrastrar y soltar que activa alarmas, transforma cargas útiles y reenvía eventos a sistemas externos.
Conectividad de Dispositivos MQTT
Conecte sensores y microcontroladores a través de MQTT, HTTP o CoAP utilizando tokens de acceso por dispositivo sin necesidad de un broker adicional.
Gestión de flota de dispositivos
Organice los dispositivos en grupos, asigne atributos compartidos, gestione las actualizaciones de firmware y haga un seguimiento del estado de los dispositivos en toda su flota.
Soporte multi-inquilino
Creá cuentas de inquilino aisladas con sus propios dispositivos, paneles de control y roles de usuario — ideal para empresas de productos que gestionan implementaciones de clientes.
Alarmas y Notificaciones
Definí alarmas basadas en umbrales o reglas que envían notificaciones por correo electrónico, webhook o plataforma cuando se cumplen las condiciones del dispositivo.
¿Por qué ejecutar ThingsBoard en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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