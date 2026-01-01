Implementá LavinMQ con instalación en un clic.
Broker de mensajes AMQP de alto rendimiento que entrega hasta un millón de mensajes por segundo con una interfaz de gestión web (UI) integrada.
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Lo que podés crear con LavinMQ
LavinMQ es un broker de mensajes ligero y de alto rendimiento, construido sobre el protocolo AMQP 0-9-1. Diseñado pensando en el rendimiento, alcanza hasta un millón de mensajes por segundo en pruebas de referencia, manteniendo un bajo uso de memoria y CPU, lo que lo convierte en una opción ideal para equipos que necesitan mensajería confiable sin una gran sobrecarga de infraestructura.
Alojar LavinMQ en tu VPS te brinda control total sobre tu infraestructura de mensajería. Soporta tipos de intercambio directo, por tema (topic), de difusión (fanout) y avanzados, junto con clustering, federación, colas de stream, MQTT y monitoreo de Prometheus; todo lo necesario para pipelines de mensajería de grado de producción.
Funciones principales de LavinMQ
Alto rendimiento
Con un rendimiento de hasta un millón de mensajes por segundo, LavinMQ ofrece un rendimiento excepcional para cargas de trabajo de mensajería exigentes.
Soporte AMQP y MQTT
Soporta de forma nativa los protocolos AMQP 0-9-1 y MQTT, lo que lo hace compatible con una amplia gama de clientes y bibliotecas de mensajería.
UI de Gestión Web
La interfaz de gestión integrada le permite monitorear colas, intercambios, conexiones y tasas de mensajes desde cualquier navegador.
Tipos de Cambio Avanzados
Soporta intercambios de mensajes directos, por tema, fanout, hash consistente, de mensajes no entregados y diferidos para una lógica de enrutamiento flexible.
Clúster y Federación
Escalá horizontalmente con soporte integrado de clustering y federación para despliegues distribuidos y de alta disponibilidad.
Integración de Prometheus
Expone métricas para el scraping de Prometheus, permitiendo una integración fluida con paneles de Grafana y pipelines de alertas.
¿Por qué ejecutar LavinMQ en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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