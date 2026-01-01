Implementá Beszel en un clic.
Plataforma liviana de monitoreo de servidores con estadísticas de contenedores Docker, datos históricos y alertas configurables para tu infraestructura.
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Lo que podés crear con Beszel
Beszel es una plataforma liviana de monitoreo de servidores que brinda visibilidad integral del sistema —CPU, memoria, disco, red, temperatura, GPU, salud de disco S.M.A.R.T. y estadísticas por contenedor de Docker y Podman— sin la sobrecarga de recursos de stacks de observabilidad completos como Prometheus y Grafana. Construido sobre PocketBase con un backend en Go, utiliza una arquitectura de hub y agentes: el hub aloja la interfaz web y almacena datos históricos, mientras que agentes livianos se ejecutan en cada servidor monitoreado para recopilar métricas.
Alojar Beszel por tu cuenta te brinda un hub de monitoreo independiente de los servidores que monitorea, así los problemas de infraestructura son visibles incluso cuando los sistemas individuales están bajo estrés. Las alertas configurables te notifican cuando se exceden los umbrales de CPU, memoria, disco, ancho de banda o temperatura, y los backups automáticos a disco local o almacenamiento compatible con S3 protegen tus datos históricos de rendimiento.
Funciones principales de Beszel
Métricas de contenedores Docker
Monitoree el uso de CPU, memoria y red por contenedor, junto con las métricas del sistema anfitrión, lo que le brinda una vista unificada tanto del anfitrión como de sus cargas de trabajo en contenedores.
Arquitectura de hub y agente
Un único centro agrega datos de agentes ilimitados que se ejecutan en servidores remotos, lo que facilita monitorear toda tu flota desde un solo panel.
Alertas configurables
Establezca umbrales para cualquier métrica monitoreada —carga de CPU, uso de disco, temperatura, ancho de banda— y reciba notificaciones antes de que los problemas afecten a los usuarios.
Retención de datos históricos
El historial de desempeño se almacena en la base de datos del hub, lo que permite el análisis de tendencias a largo plazo y la planificación de la capacidad más allá de lo que los paneles en tiempo real por sí solos pueden mostrar.
Monitoreo de GPU y S.M.A.R.T.
Monitoree la utilización de GPU de Nvidia, AMD e Intel junto con los datos de salud del disco S.M.A.R.T. para detectar la degradación del hardware antes de que cause fallas.
¿Por qué ejecutar Beszel en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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