Beszel es una plataforma liviana de monitoreo de servidores que brinda visibilidad integral del sistema —CPU, memoria, disco, red, temperatura, GPU, salud de disco S.M.A.R.T. y estadísticas por contenedor de Docker y Podman— sin la sobrecarga de recursos de stacks de observabilidad completos como Prometheus y Grafana. Construido sobre PocketBase con un backend en Go, utiliza una arquitectura de hub y agentes: el hub aloja la interfaz web y almacena datos históricos, mientras que agentes livianos se ejecutan en cada servidor monitoreado para recopilar métricas.

Alojar Beszel por tu cuenta te brinda un hub de monitoreo independiente de los servidores que monitorea, así los problemas de infraestructura son visibles incluso cuando los sistemas individuales están bajo estrés. Las alertas configurables te notifican cuando se exceden los umbrales de CPU, memoria, disco, ancho de banda o temperatura, y los backups automáticos a disco local o almacenamiento compatible con S3 protegen tus datos históricos de rendimiento.