Implementá Topola Genealogy Viewer en un solo clic.
Visor interactivo de GEDCOM que genera gráficos de reloj de arena de ascendencia directamente desde tus archivos de árbol genealógico.
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Lo que podés crear con Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer es una aplicación web de código abierto que convierte las exportaciones GEDCOM estándar de cualquier programa de genealogía en gráficos de árbol genealógico interactivos y navegables. Renderiza vistas de reloj de arena y de todos los parientes, permite a los investigadores hacer clic en cualquier persona para reenfocar el árbol, y admite la impresión o exportación a PDF, PNG y SVG para compartir sin conexión.
Alojar Topola en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de ascendencia —nombres, fechas de nacimiento, parientes vivos— completamente en la infraestructura que vos controlás. El visor procesa los archivos GEDCOM del lado del cliente en el navegador, y una implementación privada elimina cualquier dependencia de alojamiento de terceros para sociedades genealógicas, archivos o historiadores familiares que atienden a parientes en toda la web.
Funciones principales de Topola Genealogy Viewer
Soporte del estándar GEDCOM
Carga archivos GEDCOM estándar exportados desde Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker y cualquier otra herramienta de genealogía — no se requiere conversión.
Gráfico interactivo de reloj de arena
Hacé clic en cualquier persona para reenfocar el árbol y explorar ancestros y descendientes en una vista fluida y única con animaciones de transición suaves.
Privacidad del lado del cliente
Los archivos GEDCOM se procesan completamente en el navegador, por lo que los datos genealógicos nunca tocan una base de datos del lado del servidor o un servicio externo.
Exportar e imprimir
Exportar árboles a PDF, PNG o SVG e imprimir el árbol genealógico completo para carpetas de archivo, reuniones o para compartir investigaciones.
Compartir por URL
Generar enlaces permanentes que carguen un GEDCOM directamente desde una URL web, ideal para incrustar árboles genealógicos en sitios personales o wikis.
Gramps y WikiTree listos
Se integra con Gramps a través del plugin Árbol Genealógico Interactivo y navega perfiles de WikiTree de forma nativa a través de su vista de árbol dinámica.
¿Por qué ejecutar Topola Genealogy Viewer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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