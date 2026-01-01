HortusFox es una aplicación web pensada para amantes de las plantas que quieren gestionar sus plantas de interior y jardines con estructura y privacidad. Te permite catalogar plantas con fotos, nombres de especies y atributos personalizados, organizarlas por ubicación y configurar recordatorios de cuidado recurrentes para regar, fertilizar y trasplantar. La integración de datos meteorológicos ayuda a los jardineros de exterior a alinear los cronogramas de cuidado con las condiciones ambientales, mientras que el reconocimiento de plantas integrado ayuda a identificar especies desconocidas.

Autoalojar HortusFox en tu VPS garantiza que años de registros de crecimiento, historiales de cuidado y fotos de plantas permanezcan bajo tu control total; ningún servicio en la nube de terceros puede interrumpir el acceso a los datos de tu colección o monetizar tus hábitos de jardinería.