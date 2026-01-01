Implementá HortusFox con instalación en un clic.
Sistema de gestión de plantas autoalojado para catalogar, programar rutinas de cuidado y organizar tu jardín de forma privada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con HortusFox
HortusFox es una aplicación web pensada para amantes de las plantas que quieren gestionar sus plantas de interior y jardines con estructura y privacidad. Te permite catalogar plantas con fotos, nombres de especies y atributos personalizados, organizarlas por ubicación y configurar recordatorios de cuidado recurrentes para regar, fertilizar y trasplantar. La integración de datos meteorológicos ayuda a los jardineros de exterior a alinear los cronogramas de cuidado con las condiciones ambientales, mientras que el reconocimiento de plantas integrado ayuda a identificar especies desconocidas.
Autoalojar HortusFox en tu VPS garantiza que años de registros de crecimiento, historiales de cuidado y fotos de plantas permanezcan bajo tu control total; ningún servicio en la nube de terceros puede interrumpir el acceso a los datos de tu colección o monetizar tus hábitos de jardinería.
Funciones principales de HortusFox
Recordatorios de cuidado
Establecé tareas recurrentes para regar, fertilizar y trasplantar, para que ninguna planta se te olvide en un cronograma de cuidado ajetreado.
Organización basada en la ubicación
Asigná plantas a habitaciones específicas o espacios exteriores para filtrar rápidamente tu colección y gestionar cada área de forma independiente.
Integración del Clima
Conectá los datos meteorológicos locales para alinear el cuidado de las plantas de exterior con las condiciones de lluvia y temperatura automáticamente.
Reconocimiento de Plantas
Identificá especies desconocidas a partir de fotos directamente en la app, agregando datos de especies confirmadas a tu catálogo sin salir de HortusFox.
Gestión de stock
Registrá macetas, fertilizantes, herramientas y suministros junto con tus plantas para que los recursos de jardinería siempre estén controlados.
Chat colaborativo
El chat grupal integrado permite a los hogares y equipos coordinar las responsabilidades del cuidado de las plantas sin aplicaciones de mensajería separadas.
¿Por qué ejecutar HortusFox en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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