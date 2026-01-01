Implementá NextChat con instalación en un clic.
Interfaz de chat de IA autoalojada que admite OpenAI, Claude, Gemini y más de 20 proveedores a través de una interfaz pulida.
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Lo que podés crear con NextChat
NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) es una interfaz de chat de código abierto con más de 88.000 estrellas en GitHub — el cliente de chat de IA autoalojado con más estrellas disponible. Se conecta a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek y docenas de otros proveedores, permitiéndote chatear con cualquier LLM a través de una interfaz de usuario consistente sin cambiar entre paneles o pagar por un servicio de terceros.
Autoalojar NextChat mantiene tus claves de API y el historial de conversaciones privados. El acceso puede ser bloqueado con un código de contraseña, y todos los datos del chat se almacenan en el navegador del usuario — no hay base de datos que gestionar ni retención de datos en el servidor.
Funciones principales de NextChat
Soporte multiproveedor
Conectate a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI y más de 20 proveedores desde una única interfaz de usuario sin cambiar de herramientas.
Biblioteca de prompts integrada
Cientos de prompts de sistema predefinidos para escritura, codificación, análisis y traducción — o creá y guardá tus propias plantillas personalizadas.
Protección con código de acceso
Restrinja quién puede usar su instancia con un código de contraseña, evitando el uso no autorizado de sus claves de API cuando se implementa públicamente.
No hace falta una base de datos
Todas las conversaciones se guardan en el navegador del usuario — el servidor permanece sin estado, lo que hace que la implementación y el mantenimiento sean mínimos.
Markdown y renderizado de código
Las respuestas se renderizan con soporte completo de Markdown, incluyendo bloques de código con resaltado de sintaxis, tablas, fórmulas matemáticas en LaTeX y HTML en línea.
Soporte para plugin de MCP
Habilitar el Protocolo de Contexto del Modelo (MCP) para extender el asistente con herramientas externas, acceso a archivos e integraciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar NextChat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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