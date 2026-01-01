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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con NextChat

NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) es una interfaz de chat de código abierto con más de 88.000 estrellas en GitHub — el cliente de chat de IA autoalojado con más estrellas disponible. Se conecta a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek y docenas de otros proveedores, permitiéndote chatear con cualquier LLM a través de una interfaz de usuario consistente sin cambiar entre paneles o pagar por un servicio de terceros.

Autoalojar NextChat mantiene tus claves de API y el historial de conversaciones privados. El acceso puede ser bloqueado con un código de contraseña, y todos los datos del chat se almacenan en el navegador del usuario — no hay base de datos que gestionar ni retención de datos en el servidor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de NextChat

Soporte multiproveedor

Conectate a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI y más de 20 proveedores desde una única interfaz de usuario sin cambiar de herramientas.

Biblioteca de prompts integrada

Cientos de prompts de sistema predefinidos para escritura, codificación, análisis y traducción — o creá y guardá tus propias plantillas personalizadas.

Protección con código de acceso

Restrinja quién puede usar su instancia con un código de contraseña, evitando el uso no autorizado de sus claves de API cuando se implementa públicamente.

No hace falta una base de datos

Todas las conversaciones se guardan en el navegador del usuario — el servidor permanece sin estado, lo que hace que la implementación y el mantenimiento sean mínimos.

Markdown y renderizado de código

Las respuestas se renderizan con soporte completo de Markdown, incluyendo bloques de código con resaltado de sintaxis, tablas, fórmulas matemáticas en LaTeX y HTML en línea.

Soporte para plugin de MCP

Habilitar el Protocolo de Contexto del Modelo (MCP) para extender el asistente con herramientas externas, acceso a archivos e integraciones personalizadas.

¿Por qué ejecutar NextChat en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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