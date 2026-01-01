NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) es una interfaz de chat de código abierto con más de 88.000 estrellas en GitHub — el cliente de chat de IA autoalojado con más estrellas disponible. Se conecta a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek y docenas de otros proveedores, permitiéndote chatear con cualquier LLM a través de una interfaz de usuario consistente sin cambiar entre paneles o pagar por un servicio de terceros.

Autoalojar NextChat mantiene tus claves de API y el historial de conversaciones privados. El acceso puede ser bloqueado con un código de contraseña, y todos los datos del chat se almacenan en el navegador del usuario — no hay base de datos que gestionar ni retención de datos en el servidor.